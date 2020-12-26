شكرا لقرائتكم خبر عن النمر: 7 نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر، استشاي أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على صحة القلب، خاصة عند حدوث الأمور التي تسبب حالة من الحزن للشخص.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: عند حدوث المصيبة كيف نتفادى كسر القلب؟، حيث وجه نصائح مهمة كالتالي:

١.الرضى بقضاء الله

٢.تفويض الأمر لله

٣.تغيير نمط الحياة

٤.التفكير الإيجابي

٥.الدعم العائلي

٦.الابتعاد عن مسببات الضغط النفسي الأخرى

٧.لا تجلد نفسك.