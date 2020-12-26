شكرا لقرائتكم خبر عن النمر: 7 نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه الدكتور خالد النمر، استشاي أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على صحة القلب، خاصة عند حدوث الأمور التي تسبب حالة من الحزن للشخص.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: عند حدوث المصيبة كيف نتفادى كسر القلب؟، حيث وجه نصائح مهمة كالتالي:
١.الرضى بقضاء الله
٢.تفويض الأمر لله
٣.تغيير نمط الحياة
٤.التفكير الإيجابي
٥.الدعم العائلي
٦.الابتعاد عن مسببات الضغط النفسي الأخرى
٧.لا تجلد نفسك.
كانت هذه تفاصيل خبر النمر: 7 نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.