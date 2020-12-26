شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالتعب عرض مصاحب لأزمات الربو.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأشخاص من أزمات الربو والحساسية خاصة خلال فصل الشتاء ويصاحب الأزمة أعراض مثل ضيق التنفس، والصفير والسعال، وضيق الصدر، ولكن وفقًا لتقرير لموقع healthline يمكن أن يسبب الربو التعب، كما يمكن أن يؤدي التعب أيضًا إلى تفاقم الربو.

أسباب الإصابة بالتعب مع أزمات الربو

الربو مرض التهابي يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، إنها حالة مزمنة يمكن إدارتها والسيطرة عليها، ولكن لا يمكن علاجها هناك أنواع مختلفة من الربو لها مسببات مختلفة، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والتمارين الرياضية والتلوث.

بالنسبة للبالغين والأطفال المصابين بالربو، قد يقلل التعب من جودة الحياة، وتشمل الأسباب المحتملة للإرهاق المرتبط بالربو ما يلي:

يتم تحديد الربو غير المتحكم فيه من خلال الأعراض اليومية، مثل ضيق التنفس والسعال والصفير، يرتبط باضطراب الجهاز التنفسي واضطراب النوم والنوبات الليلية ، وكلها يمكن أن تسبب التعب أثناء النهار.

وجدت دراسة أجريت عام 2013 على الأطفال أن أولئك الذين يعانون من أعراض الربو المتكررة يعانون من التعب أثناء النهار أكثر من أولئك الذين يعانون من أعراض عرضية أو بدون أعراض كانت هذه النتيجة مستقلة عن نوعية نوم كل طفل أو مقدار الوقت الذي يقضيه في السرير.

الربو الشديد

إذا كان الدواء لا يحافظ على أعراض الربو لديك تحت السيطرة، فقد يوصي طبيبك باختبار التهاب من النوع 2 والربو الحاد من الأعراض الواضحة لهذا النوع من الربو وجود أعراض الربو التي توقظك معظم الليالي قلة النوم في الليل يمكن أن تسبب الإرهاق أثناء النهار.

الربو الليلي

الربو الليلي، بما في ذلك الربو الليلي، غير مفهوم تمامًا يتم تخصيصه من خلال التطوير الليلي لانسداد مجرى الهواء قد يكون شكلاً من أشكال الربو غير المنضبط أو كيانًا مختلفًا تمامًا، يذكر معظم المصابين بالربو أن أعراضهم تزداد سوءًا في الليل.

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

أعراض الربو، مثل السعال، والصفير عند التنفس، وضيق التنفس ليست فقط متعبة، ولكن عندما تكون شديدة، يمكن أن تقلل مستويات الأكسجين في الدم هذا يمكن أن يؤدي إلى التعب.

السعال المزمن

يمكن أن يكون السعال مرهقًا يمكن أن يتسبب السعال الشديد في إجهاد العضلات، ما يؤدي إلى الشعور بالضعف والتعب.

نوبات الربو

تسبب نوبات احتدام الربو تورمًا في الشعب الهوائية وشد العضلات التي تلتف حولها هذا يجعل التنفس أكثر صعوبة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يسبب القلق هذا مرهق للجسم والدماغ، وقد يؤدي إلى الشعور بالتعب الشديد بمجرد زوال نوبة الربو.

الأعراض

نقص الطاقة، إنهاك، ضعف العضلات، النعاس أثناء النهار أو التعب، التهيج، أعراض الربو أثناء الليل، ارتجاع الحمض في الليل أو أثناء النهار، صداع الراس، الدوخة أو الدوار، الضعف الادراكي.