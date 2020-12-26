شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الشم المنزلية تكشف إصابتك بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان الرائحة يعد من الأعراض الشائعة لـ فيروس كورونا، وعلى مدى الأشهر الـ9 الماضية ، قام العديد من الأطباء بتطوير برامج الفحص والاختبار القائمة على الرائحة كجزء من الاستجابة للوباء.

ووفقا لتقرير شبكة "CNN" حسب بعض التقديرات، فإن 44٪ إلى 77٪ من المصابين بـ فيروس كورونا يفقدون حاسة الشم، وتشير الدراسات إلى أن فقدان حاسة الشم المفاجئ غير المبرر هو عرض محدد لـ فيروس كورونا، ويمكن استخدامه كأداة فحص يومية من قبل الأفراد، ما يوفر أداة أخرى في المعركة لاحتواء وباء كورونا.



الاختبارات المنزلية لكورونا

يؤثر فيروس كورونا، على حاسة الشم لديك بطريقة مختلفة عن نزلات البرد، وعندما يكون أنفك مسدودًا، فإن الروائح – وهى الجزيئات النشطة للرائحة خفيفة الوزن الموجودة في الهواء - غير قادرة جسديًا على الوصول إلى مستقبلات الرائحة في الجزء العلوي من تجويف الأنف.

أظهرت الأبحاث أن الفيروس يهاجم الخلايا الموجودة خلف جسر الأنف مباشرة بجوار الخلايا العصبية الشمية، وهذه الخلايا الداعمة مغطاة بالعديد من مستقبلات ACE2 التي يستغلها الفيروس لدخول الخلايا، لذا فهي معرضة للخطر بشكل خاص، ويصبح هذا النسيج ملتهبًا ، مما يعطل مؤقتًا قدرة الخلايا العصبية الشمية على الإشارة إلى وجود رائحة.

أعراض محددة للغاية

عادة ما يكون فقدان الشم غير المبرر نادرًا جدًا مع الالتهابات الفيروسية الأخرى، خاصة في حالة عدم وجود احتقان أو انسداد في الأنف. إذا فقد شخص ما حاسة الشم ، فهذه علامة جيدة على احتمال الإصابة بعدوى كورونا، وتشير التحليلات الحديثة إلى أنه إذا كان عليك اختيار عرض واحد فقط ، فقد يكون فقدان الرائحة المفاجئ هو أفضل مؤشر منفرد لتشخيص فيروس كورونا.

على الرغم من انتشار فحوصات الحمى على نطاق واسع ، إلا أنها ليست خاصة بـ بفيروس كورونا فقط - فالعديد من الأمراض الأخرى ، مثل الأنفلونزا أو التهاب الحلق ، تسبب أيضًا الحمى.

توضح حالات كورونا العديدة التي فقدت حاسة الشم، كيف يمكن لفحوصات الرائحة النشطة التقاط حالات كورونا، لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض أخرى.

في خريف هذا العام، أطلقت المدرسة مشروع "Stop. Smell. Be well" لزيادة الوعي بالصلة بين فقدان الرائحة المفاجئ وفيروس Covid-19. حتى أننا قمنا بتطوير "بطاقات شم" مختلفة مع لوحة تقشير وشم حتى يتمكن الأشخاص من التحقق من حاسة الشم لديهم باستخدام أداة قياسية.

في حين أن مثل هذه الأداة مفضلة للبحث ، فإن إجراء اختبار الرائحة اليومي لأسباب تتعلق بالصحة العامة لا يتطلب بطاقة شم مخصصة. يمكن أن يكون الاختبار ببساطة هو استنشاق فنجان القهوة الصباحي أو الشامبو الذي تستخدمه أثناء الاستحمام.

الفحوصات المنزلية وفيروس كورونا

لا يمكن لفحوصات الرائحة أن تلتقط كل عدوى غير مشخصة ولن تكتشفها، لأن ما يقدر بنحو ربع إلى نصف مرضى Covid-19 لا يفقدون حاسة الشم. ولكن بالنظر إلى أن اختبارات الرائحة المنزلية يمكن إجراؤها بدون تكلفة، وقد تساعد في تحديد الحالات المصابة بسهولة .

من السهل التحقق من حاسة الشم لديك - من ليس لديه كيس قهوة أو شاي في مطبخه أو قطعة صابون في الحمام؟ ويعتقد الباحثون أن فحوصات الرائحة اليومية في المنزل يمكن أن تساعد في سد الحاجة إلى أداة فحص سريعة ورخيصة ومحددة، ويمكن حتى استخدام تتبع فقدان الرائحة المفاجئ لرصد حالات كورونا على مستوى السكان داخل بلد أو منطقة.

بطبيعة الحال، لن يتمكن أي برنامج فحص من الكشف عن 100٪ من الحالات، لذا من الأهمية بمكان أن يستمر الأفراد في ممارسة سلوكيات التباعد وارتداء الكمامة للحد من الضرر.