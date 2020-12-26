قلة التركيز المصاحبة لفيروس كورونا قد تكون نتيجة اختراق هذا البروتين للجمجمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 09:16 مساءً - يعاني العديد من المصابين بفيروس كورونا من قلة التركيز لأسباب مجهولة، وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

تشير دراسة إلى أن كوفيد-19 قد يكون قادراً على إصابة الدماغ لأنه يحمل بروتيناً قادراً على المرور عبر الحاجز في الجزء العلوي من الحبل الشوكي.

وجد باحثون من جامعة واشنطن أن بروتين “سبايك” التابع للفيروس ،والذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا البشرية ، يمكنه عبور حاجز الدم في الدماغ لدى الفئران ، حاملاً الفيروس معه.

كما أنهم يعتقدون أن نفس العملية قد تحدث لدى البشر، مما قد يفسر بعض الأعراض الأكثر غرابة للفيروس التاجي، مثل الصداع وقلة التركيز وحتى نوبات الصرع.

عندما يصاب الشخص بـكوفيد-19 ، يستهدف نظام المناعة الخاص بالمريض ويهاجم بروتينات “سبايك”، مما قد يسبب التهاباً لأنه في بعض الأحيان تتلف الأنسجة السليمة خلال العملية.

يستهدف كوفيد-19 عادة الرئتين والجهاز التنفسي ، لذلك فإنّ الأعراض الأكثر شيوعاً هي السعال وضيق التنفس لذلك يحتاج العديد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع ذلك ، يعتقد الباحثون في واشنطن أن بروتينات سبايك تتسرب أيضاً إلى الدماغ لدى بعض المرضى وتسبب الالتهاب. وحذروا من أنّ الضرر العصبي ” يمكن أن يستمر لفترة طويلة جداً.

لن تكون هذه ظاهرة فريدة، حيث يعاني العديد من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية من مشكلات مماثلة بسبب البروتين الذي يخرجه هذا الفيروس.

إنّ حاجز الدم في الدماغ هو طبقة معبأة بإحكام بالخلايا التي تغطي الأوعية الدموية في الدماغ والحبل الشوكي.

ومن المفترض أن يكون بمثابة فلتر بين الجهاز وبقية الجسم ، مما يسمح فقط للمغذيات الأساسية بالمرور ويحمي الجسم من السموم ومسببات الأمراض.

وقال الباحث الرئيسي وليام بانكس ، أستاذ الطب في الجامعة ، إن أوجه التشابه بين كوفيد-19 و فيروس نقص المناعة البشرية على الدماغ ” كانت بمثابة déjà vu.

وأضاف: “من المحتمل أن يتسبب بروتين سبايك (s1) في إطلاق الدماغ للسيتوكينات والمنتجات التي تسبب الالتهابات.

“نحن نعلم أنه عندما يكون لديك عدوى كوفيد ، فإنك تواجه صعوبة في التنفس وذلك بسبب وجود التهاب في رئتك ، ولكن التفسير الإضافي هو أن الفيروس يدخل المراكز التنفسية في الدماغ ويسبب مشاكل هناك أيضاً.

“أنت لا تريد العبث مع هذا الفيروس. إنّ العديد من آثار كوفيد-19 يمكن أن تتفاقم أو تستمر بسبب دخول الفيروس إلى الدماغ ، ويمكن أن تستمر هذه التأثيرات لفترة طويلة جداً.

قد تفسر الدراسة ، التي نشرت في Nature Neuroscience ، سبب شعور العديد من المرضى، حتى المصابين بمرض خفيف، بالإرهاق بعد أشهر من انتهاء العدوى.

كان تركيز البروفيسور بانكس وفريقه البحثي على حاجز الدم في الدماغ ودوره في مرض الزهايمر والسمنة والسكري وفيروس نقص المناعة البشرية. لكنهم ركزوا كل جهودهم على دراسة بروتين الفيروس التاجي “سبايك” في أبريل.

ويمكن أن يحدث التهاب طفيف عندما يحارب الجسم أي عدوى فيروسية ، بما في ذلك كوفيد-19.

ولكن لدى بعض الناس وخاصة كبار السن وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية فإن أجهزتهم المناعية تتعثر أثناء محاولة تطهير كوفيد-19 من الجسم.

تعرف المضاعفات القاتلة باسم “عاصفة السيتوكين” ، وهو عندما تبدأ الجزيئات المناعية في مهاجمة الأنسجة السليمة أيضاً.

يعتقد أن عاصفة السيتوكين هي أحد الأسباب الشائعة للوفيات في جائحة كوفيد-19 ، مما يلحق أضراراً بالقلب والكبد والكلى.

كما تم تسليط الضوء على تخثر الدم غير الطبيعي ، الذي يسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، كسبب مهم للوفاة لدى مرضى كوفيد-19.

لا يوجد رقم واضح لنسبة المرضى في المستشفى الذين يعانون من عاصفة السيتوكين.

يحذر الخبراء من مشاكل عصبية خطيرة تنطوي على تلف دائم للدماغ والأعصاب الناجمة عن كوفيد منذ أواخر الربيع.

تم إنشاء تحالف على مستوى المملكة المتحدة خلال الصيف لمراقبة مثل هذه الحالات: CoroNerve-برنامج المراقبة الوطني للمضاعفات العصبية لـكوفيد-19.

وهو يضمّ كل من جمعية أطباء الأعصاب البريطانية والكلية الملكية للأطباء النفسيين.

لا يزال الباحثون يحاولون فهم ما يسبب “كوفيد الطويل” ، وهو المصطلح الواسع الذي يعطى لمجموعة واسعة من الأعراض التي تستمر بعد أشهر من الشفاء من المرض الأصلي.

يقول مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل خمسة ناجين من كوفيد يعانون من أعراض مستمرة بعد خمسة أسابيع من إزالة العدوى الأولية ، وأكثرها شيوعاً هو التعب والسعال المستمر والصداع.

يعتقد الباحثون أن هذه الأعراض هي “الآثار اللاحقة” للفيروس التاجي ، بسبب الأضرار التي لحقت بالأعضاء- بما في ذلك الدماغ – وكذلك الجهاز المناعي والجهاز العصبي.

وقد شبهه الأطباء بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال ، وهي حالة غير مفهومة جيداً يمكن أن تتطور بعد أكثر من عقد من الإصابة الأولية.

لا يزال المسؤولون يجهلون عدد الأشخاص الذين لديهم حالياً كوفيد الطويل، لكن الناشطون يقدّرون عددهم إلى 500,000 في المملكة المتحدة.