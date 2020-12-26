بيونتيك: مستعدون للتعاون لزيادة الطاقة الإنتاجية للقاح كوفيد-19

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 09:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك أوغور شاهين أن شركته منفتحة على التعاون مع الآخرين لأنها تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للقاح كوفيد-19 الذي تم تطويره مع شركة فايزر.

وخلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية للأنباء، أوضح شاهين أن بيونتيك تهدف إلى توزيع 1.3 مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية 2021 وأن ثمة حاجة لتطعيم 70 بالمئة من العالم بحلول الشتاء القادم من أجل العودة إلى “الحياة الطبيعية”.

وشدد على أنهم يريدون إنتاج أكثر من 80 مليار جرعة مع فايزر العام المقبل لتوزيعها على أكثر من 80 دولة.

يشار إلى أن تركيا وقعت أمس الجمعة على اتفاقية مع شركة “بيونتيك” الألمانية للأدوية بشأن اقتناء ملايين الجرعات من اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته هذه الشركة بالتعاون مع شركة “فايزر” الأمريكية.

وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر حسابه في “تويتر” أن الاتفاقية المبرمة تقضي إجمالا بتصدير قرابة 30 مليون جرعة من اللقاح إلى تركيا، موضحا أنه من المنتظر أن تصل 550 ألف جرعة إلى البلاد بحلول نهاية العام الجاري ومطلع يناير القادم.

وأشار الوزير إلى أن تركيا ستتسلم بحلول نهاية مارس القادم 4.5 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وذكر قوجة أن الاتفاقية أبرمت بعد تأخر ناجم عن عدم قبول الشركة المصنعة تحمل مسؤولية المشاكل الناشئة عن إنتاج اللقاح، لافتا إلى أن المدير التنفيذي لـ”بيونتيك”، العالم التركي، أوغور شاهين، بذل جهودا كبيرة من أجل تجاوز العقبات بين أنقرة والشركة.