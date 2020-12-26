إيطاليا تعلن حصيلتها من إصابات كورونا بالسلالة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، السبت، عن حصيلتها من الإصابات بالسلالة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكدت السلطات الصحية إصابة 6 أشخاص بالسلالة الجديدة، وذلك لدى وصلوهم إلى البلاد قادمين من العاصمة البريطانية لندن، ليتخطى عدد الإصابات بها 10 حالات.
وتعود هذه الإصابات لمسافرين خضعوا للاختبار في مطار كابوديتشينو بنابولي قبل تعليق الرحلات الجوية الآتية من المملكة المتحدة خلال الأسبوع، وفق رئيس منطقة كامبانيا فينتشنزو دي لوكا.
وكان قد تم اكتشاف ثلاث إصابات مماثلة في منطقة البندقية ليلة عيد الميلاد، إضافة إلى اثنتين في بوليا واثنتين في أبروتسو.
وتفيد دراسة أعدتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، تتقاطع نتائجها مع تقديرات باحثين أعضاء في المجموعة التي تقدّم المشورة إلى الحكومة البريطانية، أنّ السلالة المتحوّرة قد تكون معدية بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالسلالات الأخرى المنتشرة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة قد تكون أكثر انتشارا بين الفئات الأصغر عمرا.
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