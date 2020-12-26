شكرا لقرائتكم خبر عن «3 × 1».. «التكميم التربو» يخلصك من السمنة والسكر والضغط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور ياسر عبدالرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس وعضو الإتحاد العالمى لجراحات السمنة، أن هناك تقنية جديدة في مصر تعرف بتقنية «التكميم التربو»، والتى تضاعف إيجابية نتائج عملية التكميم، من حيث فقدان الوزن الزائد والتخلص من السمنة والسكر والضغط وزيادة معدل الحرق.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك عددا من الدراسات العالمية، أكدت أن هناك تحسنا فوريا للمصابين بداء السكرى والسمنة، عند إجراء عمليات علاج البدانة، وعلى رأسها عملية تكميم المعدة، أكثر فعالية من العلاج بالعقاقير وحده، حيث تنجح في إدارة مرض السكري، من خلال بعض التغييرات في هرمونات الأمعاء التي تحسن حالة المرضى.

وقال عبدالرحيم إن الجزء المتبقى من المعدة بعد العملية يصبح صغيرا، ولاستئصال المعدة بعض التأثيرات المستقلة لفقدان الوزن على استقلاب الجلوكوز، وهذا يسبب بعض التغييرات في هرمونات الأمعاء التي تحسن حالة مرضى السكري.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة أن عملية التكميم تؤثر في الهرمونات التي تتحكم بالشهية، مثل هرمون الجريلين ghrelin، وهو هرمون الجوع، ومع استئصال جزء من المعدة، لوحظ هبوط واضح في مستويات هذا الهرمون الذي يحفِّز الشهية.

وأشار عبدالرحيم إلى أن جراحة علاج البدانة أو تكميم المعدة، يعد علاجاً شائعاً لمرضى السمنة خلال السنوات الأخيرة، وبالنسبة للمرضى الأطفال والمراهقين فإن عملية استئصال المعدة بشكل «عمودي» يؤدي إلى أفضل النتائج لهم، حيث لا تؤثر هذه العملية على كيفية هضم الجسم للطعام أو امتصاص العناصر الغذائية، لذا فإن احتمال حدوث أي مضاعفات غذائية بعد العملية يعد ضئيلا، وهذا مهم للأطفال والمراهقين الذين لا تزال أجسادهم معرضة للنمو والتغيير.