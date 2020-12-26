شكرا لقرائتكم خبر عن «رُب ضارة نافعة».. 2020 عام فاصل لتطور علم الفيروسات بفضل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان قلة من العلماء يفهمون كيفية عمل الفيروسات وانتقالها بالعدوى من شخص إلى آخر، لكن تفشي فيروس كورونا ساعد في دفع البحث العلمي في مجال الفيروسات سنوات إلى الأمام، ليضع هذا المجال الغامض تحت أضواء ساطعة كاشفة بينت الكثير مما كان خفيا، ليكون «رب ضارة نافعة».

وقالت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، في تقرير لها اليوم السبت، عند بداية تفشي فيروس كورونا، كان الافتراض السائد بين كثير من الخبراء في مجال الطب أن الفيروسات التنفسية تنتشر في المقام الأول عبر رذاذ اللعاب والمخاط والذي يطير في الهواء بعد السعال أو العطس، حيث كان ثمة أعتقاد بأنه ينتقل لمسافة قصيرة فقط قبل أن يسقط على أي من الأسطح، ونتيجة لذلك كانت رسائل الصحة العامة تحث الناس على غسل أيديهم وتجنب لمس وجوههم.

ولفت التقرير إلى أنه كان يُعتقد أن فيروس كورونا ليس فيروسا محمولا في الهواء، وهي كلمة ارتبطت بالفيروسات مثل تلك التي تسبب في الإصابة بالحصبة، كما كان يعتبر الفيروس المحمول جوا بثمابة جرثومة يمكن أن تنتقل بجزئيات صغيرة تسمى «أيروسول» والتي تعلق في الهواء وتمكث لفترة ما، ويمكن أن تقطع مسافات طويلة.

ونقل التقرير عن الباحثة بمعهد فيرجينا تيك للأبحاث لينزي مار، والتي قضت سنوات من عمرها في دراسة انتقال الفيروسات، قولها إنه بالعودة إلى شهر يناير العام الجاري يتضح كيف كان فهم انتشار الفيروسات عبر الهواء، بدائيا وغير صحيح، مضيفة أن انتقال الفيروسات احتل مساحات كبيرة من الأخبار الكبرى، وهو ما كان مثيرا للغاية.

وأضافت: «ليس هناك ما يقطع بوضوح بأن هناك فيروسا ينتقل في جزئيات صغيرة وبرذاذ أكبر حجما، حيث يمكن أن يطلق المصابون فيروسات تنفسية بأحجام مختلفة والتي يمكن أن تنتقل لعدة مسافات متباينة، أو أن تتبخر حبات الرذاذ الكبيرة لتتحول إلى رذاذ أصغر حجما»، مؤكدة أن الاقتراب لمسافة كبيرة من الشخص المصاب يجعل تركيز الفيروس المحمول جوا عاليا بينما يمكن أن يصيب الآخرين عند استنشاقه«.

وأكد التقرير إن البحث العلمي حول كيفية انتقال كوفيد-19 عبر الهواء كان يجرى في إيقاع سريع وعلى نحو مذهل.

وهو ما علقت عليه الباحثة بجامعة مركز نيبراسكا الطبي جوجش سانتاربيا بقولها: «لم نكد نكمل 12 شهرا حتى عرفنا أشياء عن الفيروس والتي لم نكن نعرفها عن الفروسات حولنا منذ عقود».