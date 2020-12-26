شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يختبرون الإمكانات المضادة لفيروس كورونا بكرات الدم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في دراسة جديدة ، نُشرت على موقع bioRxiv استكشف فريق من الباحثين الإمكانات المضادة للفيروسات لخلايا الدم الحمراء ضد فيروس كورونا.



خلايا الدم الحمراء الهندسية

ووفقا للدراسة، يمكن استخدام كرات الدم الحمراء المهندسة لتصميم مصائد فيروسية تجذب الفيروسات لترتبط بها وتصيبها، ويتم تحقيق ذلك من خلال تمكينهم من تقديم مستقبلات فيروسية على سطحهم،ولا يمكن للفيروسات التي تصيب كرات الدم الحمراء التكاثر بسبب نقص الحمض النووي، الذي يحمي الخلايا المستهدفة الفعلية من العدوى.

كرات الدم الحمراء المهندسة تحيد فيروس نقص المناعة البشرية

وتم تقييم احتمالية الاصطياد الفيروسي عن طريق اختبار كرات الدم الحمراء المهندسة ضد فيروس نقص المناعة البشرى.

وتشير هذه النتائج إلى أنه يمكن إنشاء خطوط للخلايا المستخدمة في إنتاج مثل هذه المصائد الفيروسية من كرات الدم الحمراء، وهذه المصائد الفيروسية لكرات الدم الحمراء لديها القدرة على أن تصبح عوامل قوية مضادة للفيروسات ضد مجموعة من الفيروسات، ويمكن أن تستمر في الجسم لمدة 120 يومًا ، وبالتالي ضمان السيطرة المستمرة على العدوى الفيروسية.

يذكر أن خلايا الدم الحمراء من أكثر أنواع الخلايا وفرة في الجسم ، وتتواجد في جميع الأنسجة، ويبلغ عمرها 120 يومًا، وهى لا تحتوي على جزيئات معقدة من الدرجة الأولى من التوافق النسيجي الرئيسي، وبالتالي ، يمكن استخدام كرات الدم الحمراء السالبة من النوع O من قبل جميع المرضى، وهذا يجعلها مثالية تلقائيًا كوسيلة توصيل للجزيئات العلاجية، لمجموعة من الحالات ، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا.