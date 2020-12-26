شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطالبون بضرورة إيجاد بديل لمضادات حيوية قديمة قلت مقاومتها للبكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت دراسة أمريكية حديثة إلى ضرورة إٍيجاد بديل للمضادات الحيوية القديمة التى لم تعد تقاوم البكتيريا وتفاعلت مع فيروس كورونا، وكشفت الدراسة البحثية التى نُشرت في مجلة PLOS Pathogens الطبية، عن أنه إذا لم نحل مشكلة إيجاد مضادات حيوية جديدة أو بطريقة ما نجعل المضادات الحيوية القديمة تعمل مرة أخرى، فسنشهد زيادة حادة في الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية التي اعتقدنا أننا تغلبنا عليها منذ عقود، وفقا لموقع thehealthsite .

واكتشف باحثون في جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة خلال الدراسة المعملية مركبًا كيميائيًا يعمل مع الاستجابة المناعية الفطرية للمضيف لتجاوز الحواجز الخلوية التي تساعد البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية.

يموت العديد من مرضى فيروس كورونا

بحث عن بدائل جديدة

وقام المختبر الذي تم فيه إجراء هذا البحث بتطوير تقنية تسمى "SAFIRE" لفحص الجزيئات الصغيرة الجديدة التي تعمل بشكل مختلف عن الأدوية القديمة من بين 14400 مرشح تم فحصهم من مكتبة تحتوي على مواد كيميائية موجودة، وحدد "SAFIRE" 70 مرشحًا واعدًا، تتمركز الورقة الجديدة حول "JD1" ، والذي يبدو أنه فعال بشكل خاص في اختراق ما يعرف باسم "البكتيريا سالبة الجرام".



بكتيريا خارقة

وكانت هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أنه يمكنك استهداف الغشاء الداخلي للبكتيريا سالبة الجرام من خلال استغلال الاستجابة المناعية الفطرية للمضيف، في التجارب المعملية والقوارض، قلل JD1 من بقاء وانتشار البكتيريا سالبة الجرام المسماة بنسبة 95 %.

وفيات مقاومة المضادات الحيوية أكثر من السرطان

لاحظ الباحثون أنه قد يكون هناك عدد أكبر من الوفيات بسبب مقاومة المضادات الحيوية مقارنة بالسرطان، نظرًا لأن المضادات الحيوية الموجودة لدينا تتكيف وتعمل بشكل أقل، فإننا نخاطر أساسًا بالعودة إلى فترة ما قبل 100 عام، عندما كانت العدوى البسيطة قد تعني الموت، كما يقولون لقد سلط الوباء مزيدًا من الضوء على المشكلة ، حيث لا يموت العديد من المرضى بسبب الفيروس نفسه ولكن من العدوى البكتيرية الثانوية التي يصعب علاجها.



بكتيريا خارقة

الحاجة لأحدث الأدوية

كما فى الوقت نفسه، يشعر الخبراء بالقلق من أن الاستخدام المتزايد للمضادات الحيوية للوقاية من هذه العدوى الثانوية أو علاجها ، في حين أن ذلك ضروريًا في بعض الأحيان ، قد يؤدي إلى تفاقم المقاومة، تم تطوير معظم المضادات الحيوية المستخدمة اليوم في الخمسينيات من القرن الماضي ، ومنذ ذلك الحين تراجعت شركات الأدوية عن الأبحاث في هذا المجال لصالح مشاريع أكثر ربحية.

حذر العلماء حذر من أن عدوى بكتيرية ثانوية بسبب مقاومة المضادات الحيوية، إذا تركت دون رادع، ستؤدى إلى قتل ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2050.