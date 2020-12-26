10 أطعمة لها مفعول السحر في علاج الأمراض والوقاية منها

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 07:16 مساءً - ما لا يدركه الكثيرون أن هناك بعض الأطعمة لها مفعول السحر في تقوية تعزيز المناعة والوقاية من عدة أمراض ، بالإضافة لأنها تعتبر علاجا لكثير من المشاكل الصحية.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي تتميز بقوة فاعلة في علاج المشكلات الصحية، وهي:

الهليون

يحتوي الهليون على مادة ”الأسباراجين“ المدرة للبول، والتي تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والأملاح؛ لذا فهو مثالي لمرضى ارتفاع ضغط الدم، فضلا عن ذلك، يعمل فيتامين ب الموجود في الهليون على مكافحة التدهور المعرفي والاكتئاب.

ولكن ينبغي الحذر في حال إذا كنت تعاني من النقرس، حيث يحتوي الهليون على البيورينات، والتي يمكن أن تسبب نوبات مؤلمة.

الشاي الأسود

يحتوي الشاي على مادة الثيانين، والتي توسع خلايا الدم المناعية، التي تشكل خط الدفاع الأول للجسم ضد جميع أنواع العدوى، إلى حوالي 50 %، إلا أنه ينبغي الاحتياط، حيث يمكن للشاي أن يخفض امتصاص الحديد بنسبة تزيد عن 80%، ويمكن لشرب الشاي بين الوجبات أو إضافة الليمون التقليل من هذا الخطر.

البصل

ربطت دراسة للمعهد الوطني للسرطان تناول كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد الغذائية، مثل تلك الموجودة في البصل، بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة، بالإضافة لذلك، يساعد البصل أيضا في تعزيز الكولسترول الجيد.

الجبن

تعمل الدهون الطبيعية الموجودة في معظم أنواع الجبن على الحفاظ على الأسنان، وتعمل كحاجز طبيعي ضد البكتيريا، حيث يحتوي الجبن على بروتين الكازين الذي يوفر حماية طبيعية للأسنان، وينبغي معرفة أن بعض أنواع الجبن، مثل الجبن الأزرق، تسبب الصداع النصفي لدى البعض.

الليمون

يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في منع الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى، عن طريق تقليل إفراز الكالسيوم في البول، كما أن قشرة الليمون غنية أيضا بمركب ”الروتين“ الذي يقوي جدران الأوردة والشعيرات الدموية؛ ما يقلل من آلام وشدة الدوالي.

الموز

تحتوي ثمرة الموز على 30% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 6، ما يساعد الدماغ على إنتاج السيروتونين، كما يحتوي على مادة التربتوفان التي تخفف الاكتئاب والقلق، إلا أنه ينبغي الحذر من أن الموز يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي لدى الأشخاص المصابين بالحساسية.

الخردل

يحتوي الخردل على المغنيسيوم، والفسفور الذي يعمل على تقوية العظام والأسنان، كما يمتلك الخردل مادة السيلينيوم التي تقي من السرطان وأمراض القلب، ويعمل المغنيسيوم على تقليل الالتهاب وضغط الدم وسكر الدم.

النخالة

تساعد نخالة القمح المليئة بالألياف في منع التهاب الرتج، وهو اضطراب تصاب فيه الجيوب الصغيرة المنتفخة من جدار القولون بالعدوى أو الالتهاب، ومع ذلك فإن حمض الفيتيك الموجود في النخالة الخام يعمل على منع امتصاص الجسم للكالسيوم والحديد والزنك والمعادن الهامة الأخرى.

البابايا

توفر ثمرة البابايا متوسطة الحجم أكثر من ضعف الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي، وأشارت دراسة أجريت على أكثر من 20 ألف شخص، إلى أن أولئك الذين تناولوا أقل كميات من الأطعمة الغنية بفيتامين سي أصيبوا بالتهاب المفاصل الروماتويدي بأكثر من ثلاثة أضعاف.

البنجر

يعمل البنجر على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساعد على زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم والدماغ، والذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف الوعائي، إلا أنه ينبغي الحذر، حيث يحتوي البنجر على الأكسالات، والتي يمكن أن تشكل بلورات صغيرة وتساهم في تكوين بعض حصوات الكلى.