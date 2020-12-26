العراق: قادرون على حماية البعثات الأجنبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، السبت، أن بغداد آمنة، وأن القوات العراقية منتشرة في كل مكان لحماية البعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني".



وأضاف، أن "العاصمة بغداد تتمتع بها استقرار أمني من خلال قيادة عمليات بغداد، والعناصر المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية، وهي تعمل بجهد كبير وبكفاءة وإمكانيات عالية جداً لتأمين العاصمة".

وتابع أن "قيادة العمليات المشتركة كثفت جهودها الاستخبارية لملاحقة مطلقي الصواريخ ضد السفارة الأمريكية، ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية".

ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، الجمعة، أن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، فلقد عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

وأضاف: "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

يأتي ذلك بعد تكرار الاعتداء على السفارات الأجنبية والمقار الدبلوماسية وخاصة السفارة الأمريكية في بغداد عبر تعرضها لاستهداف بصواريخ وقذائف تطلقها جماعات مسلحة.

وعقب اعتقال قوات الأمن لأحد المتهمين بإطلاق الصواريخ على البعثات الأجنبية، انتشرت عناصر من مليشيا "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران في شوارع بغداد، وأطلقوا النار في الهواء وهددوا باستهداف البعثات الأجنبية من جديد.