شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عملية الدوالي.. إحذروا التصبغات الجلدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور وليد الدالى، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، مريض دوالى الساقين عقب عملية الحقن التي يتم إجراؤها للتخلص من أزمة الأوردة المصابة، بمراعاة بعض الإجراءات من أهمها الابتعاد عن التعرض للشمس منعا للإصابة بالتصبغات الجلدية، وتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

وقال الدالى، في تصريحات صحفية، إن علاج دوالى الساقين بالحقن، هي تقنية طبية يتم من خلالها حقن مادة داخل الوريد المصاب للتخلص من الانسداد وامتصاص الدم مرة أخرى، ويستخدم الطبيب أربطة ضاغطة أثناء وبعد الحقن لمساعدة جدران الأوعية الدموية على الالتصاق ببعضها، ومن ثم تختفي ولا تعود للظهور مرة أخرى، مؤكدا أن العلاج بالحقن يؤدى إلى تخفيف الشعور بالألم بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تحسن شكل الساق، ويمكن أن يتم علاج الدوالي بالإبر في أكثر من جلسة بحسب ما يحدده الطبيب وفقًا لحالة المريض.

وأوضح أستاذ جراحات الأوعية الدموية أنه نظرا لارتباط الدوالي بعوامل جينية أو وراثية، فإن الوقاية منها لا تكون بمنع حدوثها بشكل قاطع ونهائي، لكن بتأخير ظهورها ومنع تفاقم أعراضها إن ظهرت، مشددا على ضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة بانتظام لتنشيط الدورة الدموية باستمرار، وتناول غذاء صحي، والتقليل من تناول الوجبات السريعة والأغذية الغنية بالدهون، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من المياه يوميًا، والحفاظ على وزن الجسم ضد الزيادة المفرطة، وتجنب استدامة الوقوف لفترات طويلة دون أخذ فواصل كافية لإراحة القدمين بصورة دورية.