شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيونتك الألمانية: كورونا سيبقى خلال الـ10 سنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية بألمانيا "بيونتك" إيجور شاهين أن الفيروس القاتل سيبقى معنا خلال العقد المقبل على الأقل.

أوضح شاهين في مؤتمر صحفي افتراضي، أنه لا يوجد موعد نهائي محتمل للقضاء على فيروس كورونا، وقال شاهين: عندما سئل متى يمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها: "نحن بحاجة إلى تعريف جديد للطبيعي، إن الفيروس سيبقى معنا خلال السنوات العشر القادمة، وفقًا إلى لتقرير من موقع thehealthsite.

أوضح شاهين أيضًا أنه يمكن تعديل اللقاح ليناسب تحورات الفيروس الجديدة فى المملكة المتحدة الجديد في حوالي ستة أسابيع، من حيث المبدأ، يكمن جمال تقنية المراسلة في أنه يمكننا البدء مباشرة في هندسة لقاح يحاكي تمامًا هذه الطفرة الجديدة - ويمكننا توفير لقاح جديد تقنيًا في غضون ستة أسابيع.

لقاح فيروس كورونا من شركة التكنولوجيا الحيوية

يذكر أن لقاح بيونتك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، الذي تم تطويره مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايرز، تم ترخيصه للاستخدام في أكثر من 45 دولة، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

وأضاف رئيس بيونتك أنه واثق من أن البديل الجديد لسلالة كورونا في المملكة المتحدة لن يؤثر على فعالية اللقاح، حيث سببت السلالة الجديدة من فيروس كورونا القلق في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند.