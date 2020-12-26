شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العوامل المسببة للأمراض العقلية تشمل الوراثة والضغوط البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة هندية أجرتها وزارة الصحة عن المسح الوطنى للصحة العقلية أن 50 % من المواطنين يعتقدون أنه "إذا كان المرء يتمتع بحياة آمنة ومأمونة، فلا داعي للاكتئاب"وفقا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إينديا" اليومية.

الصحة العقلية

وأوضحت الدراسة المسحية أن 49 % من المواطنين يتفقون على"أن أحد الأسباب الرئيسية للمرض العقلي هو الافتقار إلى الانضباط الذاتي وقوة الإرادة ، كما أن هناك العديد من العوامل المسببة للأمراض العقلية مثل الوراثة، والضغوط البيئية، أو الاختلالات الكيميائية الحيوية".



الصحة العقلية

وتشير الدراسة إلى أن 21 % يعتقدون أنه: "إذا بدا الشخص سعيدًا، فمن غير المرجح أن يعاني من مرض نفسى ، أومشكلة تتعلق بالصحة العقلية"، وتكشف الدراسة الحقيقة عما يعرف علميا بـ "الاكتئاب المبتسم" وهو غير شبيه بالاكتئاب النمطي حيث يبدو الشخص ظاهريًا سعيدًا بينما يخفي أعراض الاكتئاب.

كما يعتقد 27 % أن"الأشخاص غير الأصحاء عقليًا يجب أن يكون لديهم مجموعات خاصة بهم".

الصحة العقلية

وكان المسح الوطني للصحة العقلية في الهند أظهر انتشار الاضطرابات العقلية في ما يقرب من 7.3 % من المراهقين (13-17 عامًا) مع انتشاره فى الحضر ضعف المعدل في المناطق الريفية.

ووجدت الدراسة المسحية أن 12.8 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و16 عامًا يحتاجون إلى رعاية نفسية، وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن هذا العدد يبلغ حوالي 50 مليون طفل.