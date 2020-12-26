ألمانيا تواجه كورونا بأكبر حملة تطعيم في تاريخها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، السبت، استعداد بلاده الجيد لأكبر حملة تطعيمات في تاريخ ألمانيا.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، السبت: "مراكز التطعيم جاهزة للبدء".



في الوقت نفسه، أوضح شبان أن فيروس كورونا لن ينهزم مع بدء التطعيم "فنحن سنحتاج إلى نفس طويل لكي نتجاوز هذه الجائحة".

ومن المنتظر أن يتم بدء حملة التطعيم في ألمانيا بلقاح "فايزر-بيونتيك"، الأحد، وكانت أولى جرعات لقاح كورونا قد وصلت إلى الولايات الألمانية، السبت، ومن هناك سيتم توزيعها على مراكز التطعيم وفرق التطعيم المتنقلة.

ومن المنتظر أن يتم البدء بتطعيم بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة.

ولفت شبان إلى أنه نظرا لكبر الحملة، فإن من الممكن ألا يسير كل شيء بسهولة على الفور، مشيرا إلى أنه ربما تعثرت الأمور في هذا الموضع أو ذاك "وهذا طبيعي تماما".

وشدد شبان على الهدف الخاص بتوسيع نطاق حملة التطعيم بحلول منتصف العام المقبل "وتقديم عرض تطعيم لكل من يرغب".