أرقام صادمة بإصابات ووفيات كورونا في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 22273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و251 وفاة. وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10169118 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 147343 وفاة.

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