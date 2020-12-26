شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يستعد لأكبر حملة تطعيم في 27 دولة بلقاح فايزر لمواجهة السلالة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الاتحاد الأوروبى لإطلاق حملات التطعيم بمختلف بلدان الاتحاد، بدءًا من غدٍ الأحد في محاولة للسيطرة على تفشى السلالة البريطانية المتحورة، بعد أن قررت دولة الكتلة اتخاذ إجراءات صارمة بالإغلاق بسبب السلالة الجديدة بعد انتشارها من بريطانيا إلى فرنسا وإسبانيا وحتى اليابان، طبقًا لما ورد في موقع medicalxpress.

وذكر التقرير وصول الجرعات الأولى من اللقاح الأمريكى فايزر إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا صباح اليوم، تمهيدًا لتوزيعه على مرافق رعاية المسنين وطاقم المستشفى، بعد أن اودى الوباء بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص حتى الوقت الراهن.

وأعلن الاتحاد الأوروبى عن انطلاق حملات التطعيم في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة غدًا الأحد، بعد أن وافق المنظمون على اعتماد اللقاح و تحديد تسعيرة الجرعات الخاصة به خلال الشهر الجارى، لمواجهة الجائحة العالمية التي نتج عنها تسجيل أكثر من 25 مليون إصابة إجمالية في أوروبا.

وأعلنت العديد من الدول منها فرنسا وإسبانيا واليابان والدنمارك ولبنان وألمانيا وأستراليا وهولندا، عن حالات إصابة بالسلالة الجديدة، كما تجاوزت أعداد الإصابات داخل بريطانيا 70 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بالجمعة الماضية، جراء تفشى السلالة الجديدة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لمواطن مقيم في بريطانيا وصل من لندن منذ عدة أيام، فضلاً عن تسجيل 4 حالات داخل إسبانيا.

جدير بالذكر أن نحو 50 دولة سارعت لفرض قيود سفر على بريطانيا، بعد تفشى السلالة الجديدة في جنوب إنجلترا والتي انتقلت الى مختلف أنحاء المملكة في غضون أيام قليلة.