شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تكتشف إصابتك بمرض الذئبة الحمراء من خلال تلك الفحوصات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذئبة الحمراء من أكثر الأمراض التي تهاجم الجهاز المناعى بقوة، وينتج عنها مضاعفات خطيرة للمريض، فهو عبارة عن مرض مزمن يهاجم الجهاز المناعى بسبب وجود عدوى في مجرى الدم، ويظهر على شكل طفح في الوجه، وتعد أخطر أنواعها التي تعرف باسم الذئبة الحمامية الجهازية، والتي تؤثر على العديد من أجزاء الجسم وتحديدًا على الكلى والقلب والرئتين والدماغ والدم والجلد.

وتتعدد أسباب الإصابة بمرض الذئبة الحمراء، والتي تكون عادة بسبب الجينات الوراثية نظرًا لأن الأشخاص المصابين بالذئبة غالبًا ما يكون لديهم أفراد من العائلة يعانون من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، أو قد يكون التعرض للأشعة فوق البنفسجية سبب بالإصابة.

1.الفحص البدني، ويعتمد على إجراء فحص سريري للمريض، للتحقق من العلامات والأعراض النموذجية لمرض الذئبة الحمراء، والتي تختلف وتكون عادة عبارة طفح حساسية الشمس، مثل طفح جلدي أو طفح فراشة، بالإضافة الى الفحص عن وجود عن قرح الأغشية المخاطية، والتي قد تحدث في الفم أو الأنف.

2.الفحص اذا كان المريض مصاب بالتهاب المفاصل أو إصابته برقة المفاصل الصغيرة لليدين والقدمين والركبتين والمعصمين.

3. الكشف عن علامات اضطراب القلب أو الرئة، مثل النتوءات أو التدليك أو عدم انتظام ضربات القلب.

4.الاختبارات المختبرية، وأبرزها اختبارات الدم مثل اختبارات الأجسام المضادة وفحص تعداد الدم الكامل، وتحليل البول الذى يساعدك على الكشف عن ارتفاع مستوى البروتين أو خلايا الدم الحمراء في البول، والذي قد يحدث إذا أصاب مرض الذئبة الكليتين.

5.اختبارات التصوير الطبي، والتي تكون عبارة عن تصوير الصدر بالأشعة السينية، والتي تكشف عن وجود سائل أو التهاب في رئتيك، أو إجراء اشعة موجات صوتية.