فوائد الخروب للحامل..ما بين مؤيد ورافض له!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 04:39 مساءً -

الخروب فاكهة تشبه جراب البازلاء البني الداكن الذي يحمل اللب والبذور، والتي تنمو على شجرة الخروب، ويعدّ الخروب بديل صحي للشوكولا ، ويقدّم الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان،وفوائد كبيرة للحامل..ولكن هناك دراسات تحذر منه. عن فائدة الخروب للإنسان وللحامل تحديدا وأسباب رفض بعض الدراسات له تحدثنا الدكتورة نهى ياسين خبيرة التغذية

فاكهة الخروب

الخروب فاكهة تشبه جراب البازلاء

كان يستخدم قديمًا في الطب الشعبي، ويتوفّر على عدّة أشكال مثل : مسحوق الخروب والرقائق والشراب المركّز، ويمكن تناول قرون الخروب طازجة أو مجففة أيضًا، ويمكن أن يضاف إلى النظام الغذائي بشتّى الأشكال

قيمة الخروب الغذائية للإنسان

يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن

تحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين K والريبوفلافين وفيتامين E، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الطبيعية

العناصر الغذائية الموجودة في 100 غرام من مسحوق الخروب

بروتين 4.62 غرام السعرات الحرارية 222 سعرة حرارية

الكربوهيدرات 88.88 غرام الألياف 39.8 غرام

الكالسيوم 348 ملي غرام الحديد 2.94 ملي غرام

مغنيسيوم 54 ملي غرام فسفور 54 ملي غرام

بوتاسيوم 827 ملي غرام صوديوم 35 ملي غرام

فوائد الخروب للحامل

الخروب..يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي

يحتوي علي الأحماض التي تساعد على تسكين الألم ومضاد للحساسية والجراثيم والفيروسات وأيضاً مضاد للأكسدة .

يساعد علي تحسين وظائف الجهاز الهضمي وخفض معدل الكولسترول بالدم .

يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والتي تساعد على ارتفاع نسبة الهيموجلوبين في الدم .

يمد الحامل بالفسفور والكالسيوم وفيتامين"إي"، ويعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض الأوعية الدموية

تناول الخروب يعمل علي تقليل نسبة الحموضة ويمنع وصول الأنزيمات والأحماض إلى المعدة المصابة بالقرحة

الخروب يزوّد الحامل بالكالسيوم الذي يقي من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام، وتعزيز نمو عظام الجنين وأسنانه.

يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، والألياف الغذائية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة قليلة من السكّر والدّهون

الفوائد التي يوفّرها الخرّوب للجسم

يستعمل مشروب الخروب بديلا عن الشوكولاتة

يستخدم كبديل عن الشوكولاتة، فنظرًا لقيمته الغذائية العالية قد يميل الأفراد إلى استهلاكه بدلًا من الشوكولاتة المصنّعة

تناول 4 غرامات من الألياف الغنية بالبولي فينول مرتين يوميًا أدّى إلى انخفاض مستوى الدهون في الدم والبروتينات الدهنية منخفضة ..المعروفة باسم الكولسترول الضار، والدهون الثلاثية بعد فترة أربعة أسابيع.

تعدّ البوليفينول الموجودة في الخروب أيضًا مضادات أكسدة قوية، وتساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن السموم والجذور الحرة، والتي تعد من مسببات السرطان

يساعد الخروب في الحفاظ على صحة وقوة العظام، كما أنّ الكالسيوم ضروري جدًا لتخثر الدم ونقل الرسائل بين الأعصاب والحفاظ على انتظام دقات القلب.

يعد عنصر السيلينيوم عنصرًا هامًا لصحة الجسم، ويحتوي كوب واحد من دقيق الخروب على 5.5 ميكرو غرام من السيلينيوم، ممّا يوفر حوالي 10 % من المدخول اليومي الموصى به للسيلينيوم للبالغين

مشروب الخروب يقلل من ظهور اعراض الإسهال

يتميّز الخرّوب بأنّه من المصادر الغذائية التي تحتوي على كمية جيّدة من مضادات أكسدة البوليفينول، مثل: الفلافونيد، وحمض الغاليك، إذ إنّهما يفيدان في التقليل من الإجهاد ألتأكسدي

كما أن الفلافونيد يتميّز بخصائصه المضادّة للالتهابات، ومرض السّرطان، ومرض السكري، وقدرته على حماية الوظائف العصبيّة

وحمض الغاليك يفيد في حماية الجسم من ضرر الجذور الحرّة، ومحاربة الخلايا السّرطانية.

شرب مستخلص الخروب أو تناول مسحوقه قبل تناول المحلول المستعمل لتعويض السّوائل من خلال الفم يمكن أن يفيد في التقليل من مدّة ظهور أعراض الإسهال الشّديد لدى الرضّع والأطفال.

وهناك دراسات لا تؤيد تناول الحامل للخروب

الدراسات غير كافية التي تدل على مدى أمان استعماله أثناء الحمل، كما لا يمكن استخدامه كمكمل غذائي للحوامل،حيث أنه يمكن أن يتسبب في فقدان الوزن غير المقصود وانخفاض مستويات السكر في الدم، وتغيرّ حساسية الأنسولين.

لذا فإنّ فوائد الخروب للحامل غير أكيدة، وبالتالي ينصح تجنّبه أثناء فترة الحمل كاملةً، خوفًا من حدوث آثار جانبية لا تحمد عقباها

ولا ينصح أيضًا بتناول الخروب من قبل النساء اللذين يرضعن أطفالهن عن طريق الرضاعة الطبيعية، أو تناوله بكمية قليلة جدًا.