فوائد الخزامى للحامل..ودرجة أمانه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 ديسمبر 2020 04:39 مساءً -

الخزامى نبات عشبي عطري يتميز برائحته المهدئة واللطيفة، ويُعرف باسم "اللافندر"، ويدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل والمنتجات العلاجية، إضافة إلى استخدام الزيت المستخلص منه في التدليك والعلاج بالروائح، ولأن المرأة الحامل تمر بتغيرات عديدة خلال فترة الحمل، أبرزها الاضطراب في الهرمونات، فإنها تكون أكثر عرضة للقلق والتوتر، وهنا تكون الأعشاب الطبيعية التي تساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر حلًّا مثاليًّا لها، خاصة أن كثيرًا من الأدوية ممنوعة خلال الحمل...في هذا الشأن أعد مركز البحوث العلمية دراسة تناولت فوائد ومضار عشبة الخزامي على الحامل واليكم التفاصيل

الخزامي نبات عشبي فطري

عشبة الخزامي..وزيتها العطري

الخزامي..شجيرات صغيرة عطرية دائمة الخضرة

هي شجيراتٌ صغيرةٌ عطريّةٌ ودائمة الخضرة، تنتمي إلى الفصيلة الشفوية ، ويعود موطنها الأصلي إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد أصبحت تُزرع في الوقت الحالي في العديد من دول العالم

وقد عُرفت واستُخدمت منذ العصور القديمة، ويمكن استخدام الخزامى بعدّة أشكال؛ حيث يمكن جمع قممها المزهرة الطازجة صغيرة الحجم، وذات اللون الأزرق أو الأرجوانيّ لاستخراج الزيت العطري

الزيت العطريّ المُستخرج من الخزامى يُعدّ أكثر المواد القيّمة في هذه العشبة، فهو يتكوّن من أكثر من 300 مركب كيميائي، كما أنَّ الزيوت العطرية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة

لزيت الخزامى العطري تأثير ملحوظ في تثبيط نمو الميكروبات، كما يعتقد أنّ زيت الخزامى يمتلك خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات.

هناك الكثير من الفوائد التي يمكن أن تجنيها الحامل من استخدام اللافندر خلال الحمل، خاصة الزيت المستخلص منه

فائدة الخزامي للحامل

تدليك البطن بزيت الخزامي يقلل من ظهورها

1-مع زيادة حجم بطن الحامل ، تبدأ علامات التمدد بالظهور، ويمكن أن يساعد تدليك بطنك بزيت اللافندر في تقليل ظهورها، خاصة إذا جمعتِ بين زيت اللافندر وزيت الجوجوبا.

2-الرائحة المنبعثة من زيت اللافندر جذابة ومريحة، وتساعد على تقليل القلق والتوتر بشكل كبير، ما يجعلك تحافظين على هدوئك واسترخائك خلال الحمل.

3- هيا ضعي منديلًا يحتوي على بضع قطرات من زيت اللافندر بجوارك على السرير،مما يساعد على تخفيف أي نوع من التوتر الإرهاق الذي يمنعك من النوم، وستساعدك رائحته أيضا على الاسترخاء والنوم بهدوء.

زيت اللافندر يستخدم كعلاج بالروائح العطرية

4- زيت اللافندر يستخدم كنوع من العلاج بالروائح العطرية لتهدئة عقلك وتعزيز استرخائك ، إلى جانب التدليك.

5- وهو مفيد للشعرايضا؛ حيث أن سقوط الشعر شكوى شائعة للحوامل، وزيت اللافندر من الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر، فهو يعزز من نموه ويقويه، ويترك فيه رائحة جميلة.

6- كما يساعد زيت اللافندر على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويجدد خلاياها، ويزيل الكلف أيضًا، وهي مشكلة شائعة خلال الحمل.

7- استنشاق الزيت بالطبع سهل، ووضعه على الجسم ليس معقدًا ، ولكن عليك تخففيه قليلًا، ثم تضعيه على جسمك، كما يمكن إضافة بضع القطرات منه إلى شامبو الاستحمام الخاص

أضرار الخزامى للحامل

استشارة الطبيب قبل تناول أي عشبة

بداية يُنصح عند استعمال الخزامي أو زيت اللافندر ..بالبقاء على الجانب الآمن، وتجنّب استخدامها خلال فترة الحمل، كما يجب استشارة الطبيب دائماً قبل تناول أي عشبة أو مكمّل غذائي خلال هذه الفترة.

وبشكلٍ عام يُوصى بتجنب استخدام اللافندر في حالة إجراء العمليات الجراحية، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه مع التخدير والأدوية الأخرى أثناء الجراحة وبعدها إلى بطء الجهاز العصبي المركزي بشكلٍ كبير.

لذا يُنصح بالتوقف عن استخدام الخزامى قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجراحة المقرّر

الخزامي أو زيت اللافندر قد يسبب تهيج الجلد في بعض الحالات، وقد يؤدي في الأشهر الأولى من الحمل إلى الإجهاض.

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قد يتسبب استخدام زيت اللافندر أو تناول أنواع الشاي المصنوعة من أعشابه في الصداع أو الإمساك.

يمكن أن يسبب حساسية لمن يعانون من حساسية حبوب اللقاح، لذا جربي كمية صغيرة من زيت اللافندر المخفف في البداية لتتأكدي من عدم تسببه في أي حساسية لكِ

إذا رغبتِ في تناول شاي أو مشروب اللافندر، اختاري الشاي الذي يحتوي على نكهة اللافندر، وتجنبي المصنوع مباشرة من أعشابه، ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بأشكاله المختلفة خلال الحمل