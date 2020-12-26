شكرا لقرائتكم خبر عن لوس أنجلوس تختبر عينات السلالة الجديدة لكورونا بعد انتشار الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، يعمل المسؤولون الآن على اختبار عينات للسلالة الجديدة والأكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد إعلان بريطانيا اكتشاف سلالة جديدة يعتقد الخبراء أنها تسببت في زيادة الحالات مؤخراً.

وشهدت ولاية لوس أنجلوس أكثر من 13600 حالة إصابة جديدة وسجلت رقمًا قياسيًا للوفيات الجديدة مع تأكيد 148 حالة وفاة يوم الخميس الماضي.

وقالت باربرا فيرير، مديرة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، إن المختبر بدأ في تحديد تسلسل الجينات لاختبار عينات الفيروس، لكن النتائج لن تكون متاحة لمدة أسبوع تقريبًا.

وقال عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتي ، إن السلالة الجديدة يمكن أن تفسر سبب انتشار الفيروس بكثرة.

وقال العديد من الخبراء ومسؤولي الصحة العامة إن الانتشار يرجع جزئيًا في الغالب إلى تحدي العائلات لإرشادات الصحة العامة للالتقاء خلال العطلات.

وذكرت صحيفة التايمز أيضًا أن إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس أرسلت أيضًا مذكرة يوم الخميس إلى مختبرات AKS للنظر في البيانات الحديثة من اختبارات فيروس كورونا الإيجابية للبحث عن نمط محدد للكشف عن الجينات.

ويوم الخميس، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا أن المسافرين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة سيتعين عليهم اختبار كورونا سلبيًا في غضون ثلاثة أيام من رحلتهم لكن لم يصلوا إلى حد الحظر التام على السفر ، كما فعلت بعض الدول الأخرى.

وخلال الأسبوع الماضي، تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن السلالة الجديدة يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70٪.