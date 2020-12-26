أوروبا تستعد لبدء حملات التطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الاتحاد الأوروبي السبت تسلّم أولى جرعات لقاح "كوفيد-19" عشية بدء حملات التطعيم.

يأتي ذلك في وقت أُجبرت دول عدة في التكتل على فرض تدابير إغلاق جرّاء ظهور سلالة جديدة من كورونا تواصل تفشيها من بريطانيا ويعتقد أنها معدية أكثر.



وأودى الوباء بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص ولا يزال يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم مؤخراً عزز الآمال بأن تخف وطأة كوفيد في عام 2021.

وفي حين وصلت أولى جرعات لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى باريس السبت، أكدت وزارة الصحة الفرنسية في وقت متأخر الجمعة اكتشاف أول إصابة في البلاد بسلالة الفيروس الجديدة لدى مواطن عاد من بريطانيا.

وسجّلت عدة دول إصابات بالسلالة الجديدة، ما يثير قلق الهيئات الصحية التي تعاني أساساً من الضغط.

وغابت مظاهر الازدحام المعهودة في الأسواق بمناسبة "بوكسينج داي" (اليوم الذي يلي عيد الميلاد ويشهد تنزيلات) عن شوارع سيدني السبت، إذ التزم معظم السكان بدعوات رئيس الوزراء ملازمة منازلهم في ظل اكتشاف مجموعة إصابات جديدة.

وفي أنحاء العالم، دعي السكان لاحترام إرشادات التباعد الاجتماعي بينما حضّت منظمة الصحة العالمية على عدم "إضاعة" ما وصفتها بـ"التضحيات المؤلمة" التي تم تقديمها لإنقاذ حياة الناس.