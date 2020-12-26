فيينا تستقبل لقاح كورونا تحت حراسة الشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت الشحنة الأولى من جرعات لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا إلى النمسا قادمة من بلجيكا عبر ألمانيا.

وأعلنت السلطات النمساوية، السبت، أنه تم نقل الشحنة التي تبلغ حوالي 10 آلاف جرعة من المعبر الحدودي في منطقة "سوبين" في ولاية النمسا العليا، إلى مخزن في فيينا، تحت حراسة الشرطة.



ومثل العديد من الدول الأخرى، ستبدأ حملة التطعيم في النمسا، الأحد، أولا لكبار السن وفي دور الرعاية للأشخاص فوق 80 عاما.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفعل في الايام القليلة الماضية في النمسا.