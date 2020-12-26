1306 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فلسطين تسجيل 21 حالة وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا و1400 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، السبت، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية و12 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 82.9%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.