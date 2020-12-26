فرنسا تتسلم أولى جرعات لقاح "فايزر" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت فرنسا، السبت، الجرعات الأولى من لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد فيروس "كوفيد-19" حيث جرى تخزينها في الصيدلية المركزية

وستشرع فرنسا في تطعيم كبار السن الأحد ضمن مرحلة أولى تسعى من خلالها إلى تقليل أعداد الوفيات المسجلة ضمن هذه الفئة من المجتمع، حيث توفي أكثر من 62 ألف شخص جلهم من كبار السن بعد إصابتهم بفيروس كورونا.



وقالت إليزابيث بوفيه رئيسة لجنة التلقيح التقنية في السلطة الصحية إن لقاح "فايزر- بيونتيك" أثبت فعالية كبيرة في منع تطور فيروس كورونا.

وكانت السلطة الصحية العليا في فرنسا قد اعتبرت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ "فايزر - بيونتيك" يمكن أن يستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عاماً وما فوق رغم غياب المعلومات حول تأثير هذا اللقاح على نقل الفيروس، على حد قولها.