157 ألف فحص كورونا بالإمارات.. وتعافي 1542

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 157.461 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 200.892 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدت الوزارة شفاء 1.542 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل إجمالي المتعافين 177.407.

كما أشارت إلى وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 655 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.