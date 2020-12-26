شكرا لقرائتكم خبر عن مرطب الجو يقلل فرص انتقال كورونا فى الأماكن المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بريطانية حديثة كشفت دراسة بريطانية حديثة أن جهاز مرطب الجو يقلل من فرص انتقال فيروس كورونا فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية، ودعا أكيكو إيواساكي عالم المناعة في جامعة ييل الإنجليزية إلى ضرورة استخدام مرطب الهواء في الأماكن المغلقة سيئة التهوية مثل بعض المستشفيات والمدارس والمباني العامة ، مؤكدا في بيان: "عندما يتم تسخين الهواء الخارجي البارد مع القليل من الرطوبة في الداخل، تنخفض الرطوبة النسبية للهواء إلى حوالي 20 %هذا الهواء الجاف يوفر مسارًا واضحًا للفيروسات المحمولة جوأ، وفقا لتقرير لموقع sciencealert

أوضحت الدراسة أن الرطوبة النسبية (RH) هي مقياس لمدى تشبع الهواء ببخار الماء لذلك في غرفة ذات رطوبة نسبية تبلغ 40 % ، حيث يحتفظ الهواء بنسبة 40 %من إجمالي كمية الرطوبة التي يمكن أن يحتفظ بها في المجموع فكلما كان الهواء جافًا، انخفضت الرطوبة النسبية، وأصبح انتشار الفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا أسهل.



مرطب الجو

من جهة أخرى كشفت دراسة أمريكية أعدتها لينسى مارLinsey Marr ، باحثة الهباء الجوي فى جامعة فيريجينيا الأمريكية والتي تدرس انتقال كيفية فيروس كورونا عن ضرورة استخدام جهاز ترطيب الهواء المنزلى وضبطه للحفاظ على الرطوبة أعلى من 40 % ولكن أقل من 60 % في فصل الشتاء.

تؤثر الرطوبة ودرجة الحرارة على كيفية انتشار فيروس كورونا

وتظهر الأبحاث أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر عندما تنخفض درجات الحرارة والرطوبة، وجدت دراسة بحثية أن فرص انتقال فيروس كورونا عبر الهواء في الأماكن الجافة أعلى من المناطق الرطبة، ذلك لأن جزيئات الفيروس التاجي التي تكون أكثر جفافاً ، الهواء الأقل رطوبة تمتص رطوبة أقل وبالتالي تظل مرتفعة لفترة أطول هذا يجعلهم أكثر عرضة للاستنشاق وإصابة شخص جديد.

بالإضافة إلى ذلك ، تصبح جزيئات الفيروس التاجي أكثر استقرارًا مع انخفاض مستويات درجات الحرارة والرطوبة ، مما يساعدها على الحفاظ على استقرارها بدرجة كافية لإصابة مضيف جديد عند وصولها.

وأكد الخبراء أنه للسيطرة على انتقال فيروس كورونا المحمول جواً في الداخل ، خاصة في الأماكن المغلقة سيئة التهوية مثل بعض المستشفيات والمدارس والمباني العامة ، نوصي باستخدام أجهزة الترطيب.