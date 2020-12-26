شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح سبوتنيك v يثبت فاعلية فى حماية المسنين من كورونا بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادرة عن الشركة المنتجة للقاح الروسى سبوتنيك v، عن فاعلية اللقاح الروسى في حماية كبار السن والمسنين بصفة عامة من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%، وذلك بعد أن كشفت التجارب السريرية عن جدوى اللقاح وقوته في التحصين من الإصابة والعدوى من الفيروس التاجى، طبقا لما ورد في وكالة سبوتنيك نيوز.

وأوضح التقرير الذى صدر عبر الصفحة الرسمية لمنتجى اللقاح الروسى عبر موقع تويتر، ونشرته وكالة نوفوستىالروسية أن الاختبارات السريرية التي تم إجرائها على عدد من المتطوعين فوق الـ60 عاما، كشفت عن جدوى الجرعات في التحصين من الإصابة، كما أظهرت أن اللقاح آمن تماما ولاينتج عنه مضاعفات جانبية لكبار السن في تلك الفئة العمرية.

وأوضح التقرير أن اللقاح نجح في حماية الذين جرى تطعيمهم في هذه الفئة وغيرها بالكامل من إصابات خطيرة بالفيروس التاجي، بعد أن تم تطوير اللقاح داخل المركز الوطني للبحوث الوبائية وعلم الأحياء الدقيقة في موسكو، وتم تجربته في عدد من البلدان العربية التي ثبت فاعليته بنسبة تجاوزت 92%.

وكانت وافقت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق من هذا الشهر على استخدام "سبوتنيك V" وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم، حيث يعد من أول اللقاحات التي تم تجربته على المواطنين المسنين.

ويميز اللقاح الروسى آلية التخزين حيث أنه ليس بحاجة إلى تخزينه في درجات حرارة منخفضة جداً، مثلما الوضع في اللقاح الامريكى فايزر، مما يجعله مميزا للمناطق النائية.