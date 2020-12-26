شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: كورونا يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية عند المتعافيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصاب فيروس كورونا الجديد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وفقًا للتقارير، فقد أبلغت النساء المصابات بالفيروس المتعافيات أن دورتهن الشهرية غير طبيعية وغير منتظمة، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news لم يتم وضع النساء، ما لم يكن حوامل، في فئة المخاطر العالية لمضاعفات كورونا ومع ذلك ، من المحتمل أن تؤثر عدوى الفيروس التاجي على صحتهم أيضًا بمجرد الإصابة بالفيروس.

والدورة الشهرية عامل رئيسي في صحة المرأة ، فعندما سُئلت مريضات كوفيد -19 عما إذا كان الفيروس قد أثر على فتراتهن ، كانت الإجابة بالإجماع نعم.

كيف أثرت عدوى كورونا على دورات الطمث لدى النساء

تتفق جميع النساء تقريبًا، في جميع أنحاء العالم، اللائي أصبن بعدوى كورونا، على أن المرض قد أثر على دورات الحيض لديهن بطريقة غريبة الفترة الضائعة خلال مسار العدوى، والدورات غير المنتظمة بعد الشفاء، والتدفقات الثقيلة.

وفقًا للخبراء فمن المحتمل أن تصبح الصورة أكثر وضوحًا عند النظر إلى تأثيرات كورونا على نظام الغدد الصماء (نظام الجسم الذي ينظم الهرمونات)، فيمكن أن يكون التأثير الضار على دورات الحيض أيضًا بسبب المرض، وانخفاض النشاط البدني لمرضى كورونا، وضغط المرض كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على كيفية عمل الدورة الشهرية.

وفقًا لتقرير Medical News Today ، فحتى النساء اللواتي يعانين من كورونا لفترة طويلة وهي حالة تستمر فيها أعراض الإصابة حتى بعد تعافي المرء ، يشهدن تغيرات كبيرة في دوراتهن الشهرية.

وبمرور الوقت، لاحظت بعض النساء تعافي أعراضهن​​، وعودة الدورة الشهرية إلى طبيعتها كما تأثرت دورات الحيض بضغوط الوباء والممارسات المختلفة مثل العمل من المنزل.