شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء فى بريطانيا يجرون تجارب على أول دواء يعطى مناعة فورية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري علماء بريطانيون في المملكة المتحدة تجربة علاج جديد بالأجسام المضادة يمكن أن يمنح الناس مناعة فورية بعد التعرض لفيروس كورونا والوقاية من المرض، وسيوفر الدواء حماية فورية وطويلة الأجل للمرضى عندما يكون الوقت قد فات لتقديم لقاح، ومن المحتمل أن ينقذ آلاف الأرواح، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وذكرت الجريدة أن العلاج الجديد يمكن تقديمه كعلاج طارئ للمرضى بالمستشفى وسكان دور الرعاية وطلاب الجامعات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس، كما يمكن حقن الأشخاص الذين يعيشون مع شخص ما أصيب بكوفيد 19 أو تعرضوا له بالدواء لمنعهم من الإصابة ، حتى لو لم يكن لديهم لقاح لفيروس كورونا.

وقام علماء بريطانيون من مستشفيات جامعة كوليدج لندن بالفعل بحقن عشرة أشخاص بالعقار كجزء من تجربة جديدة تسمى Storm Chaser، بهدف تجربة العلاج الجديد على 1125 شخصًا على مستوى العالم.

ويأمل العلماء في أن يوفر العلاج الحماية من كورونا لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام.

وبدأ العلماء أيضًا تجربة سريرية ثانية تسمى Provent ، لفحص استخدام الجسم المضاد للأشخاص الذين قد لا يستفيدون من اللقاحات ، مثل المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، أو أولئك المعرضين لخطر متزايد للإصابة بعدوى كورونا بسبب عوامل مثل العمر والظروف الحالية.

في التجربة الأولى، تم تطوير الجسم المضاد، المعروف باسم AZD7442، من قبل شركة الأدوية AstraZeneca ، التي ابتكرت أيضًا لقاحًا مع جامعة أكسفورد ينتظر الموافقة على استخدامه من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

وفي الوقت نفسه ، سيتم تجنيد كبار السن وأولئك الذين يتلقون رعاية طويلة الأجل ، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية ، للمشاركة في تجربة بروفينت.

وقال البروفيسور ستيفن باويز، المدير الطبي الوطني في هيئة الصحة العامة NHS في إنجلترا: "إن مساهمة NHS المستمرة في قيادة الجهود العالمية لمكافحة كورونا رائعة."

قالت الدكتورة كاثرين هوليهان ، عالمة الفيروسات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، التي تقود تجربة Storm Chaser: " نحن نعلم أن تركيبة الأجسام المضادة هذه يمكنها تحييد الفيروس ، لذلك نأمل أن نجد أن إعطاء هذا العلاج عن طريق الحقن يمكن أن يؤدي إلى حماية فورية ضد تطور كورونا في الأشخاص الذين تعرضوا - عندما يكون الوقت قد فات لتقديم لقاح."

وقالت الدكتورة نيكي لونجلي، استشارية الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، التي تقود قسم الجامعة في بروفنت: "نريد طمأنة أي شخص قد لا يعمل لقاح له مع أنه يمكننا تقديم بديل له نفس الحماية".

وقال بول هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا وخبير الأمراض المعدية، إن العلاج الجديد في تجربة Storm Chaser يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح.