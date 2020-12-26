شكرا لقرائتكم خبر عن تفشي فيروس كورونا في أكبر مختبر ببريطانيا يجرى 70 ألف اختبار يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير بأن 3 من فرق العلماء الأربعة في مختبر ميلتون كينز لايتهاوس في باكينجهامشير، عانوا من حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد مزاعم اختلاط الموظفين فى المبنى.

ووفقًا لتقرير جريدة ميرور "Mirror"، يعد هذا أكبر مختبر لفيروس كورونا في بريطانيا يتعرض لتفشي فيروس كورونا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إن المختبر أصبح أول من يلتقط سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في سبتمبر، حيث أخبر عامل سكاي نيوز وفقا للتقرير، أن 20 عضوًا من 70 فريق مختبر قوي يخضعون للعزل الذاتي الآن.



تفشى فيروس كورونا فى اكبر مختبر بريطانى

وزعموا أن الموظفين كانوا يختلطون في ردهات المبنى، كما ورد أن المستودعات والموظفين الإداريين أصيبوا بالفيروس أيضًا، وهذا قد يعرض إنتاجية المختبر للخطر حيث يكافح لإدارة الطلب المتزايد بعد أن طُلب منه على ما يبدو معالجة 70 ألف اختبار يوميًا.

وزعم المصدر أن المنشأة تمكنت يوم الثلاثاء فقط من معالجة 47000 اختبار، وأضاف لشبكة سكاي نيوز: "لا توجد فرصة في أن نصل إلى 70000 في اليوم بالطريقة التي نسير بها.

زعم المصدر أنه تم تجاهل النظام الذي يحافظ على فصل العمال بينما كان المختبر يعاني من نقص في الموظفين، ومع ذلك ، نفت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) انتهاك إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا في المنشأة، وفقًا لتقارير Sky News.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة DHSC، إنه كان على علم بتفشي المرض، مضيفًا: "تواصل هيئة الصحة NHS اختبار الأرقام القياسية للأشخاص ويمكن أن يثق الناس في أنه إذا ظهرت عليهم أعراض واحتاجوا إلى اختبار، فيمكنهم الحصول على واحد.

"نحن نقدم عددًا غير مسبوق من الاختبارات - أكثر من 450.000 أمس وحده - وخلال فترات الطلب المرتفع ينصب تركيزنا على ضمان إمكانية إجراء اختبار لأي شخص يعاني من أعراض، مؤكدا أنه ستتوفر جميع مواقع الاختبار وخدمة الاختبار المنزلي لدينا للحجوزات كالمعتاد خلال فترة عيد الميلاد."



المختبر البريطانيى

وذكر التقرير أن الموظفين في المختبر يعملون في نوبات لمدة 12 ساعة خلال فترة الأعياد لتلبية الطلب على نتائج الاختبار، فيما تتزايد الحالات في جميع أنحاء البلاد بعد انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا عبر لندن والجنوب الشرقي.

تم وضع هذه المناطق في تأمين المستوى 4 ، على الرغم من أن الحالات تتسلل الآن في جميع أنحاء البلاد.