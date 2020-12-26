شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعلن فاعلية لقاح كورونافاك وتوقعات بحصوله على استخدام طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق لقاح CoronaVac الذي طورته الصين مستويات فعالية ضد الفيروس التاجي في البرازيل، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" فإن أحدث لقاح CoronaVac الصيني سجل فاعلية كبيرة، وأعلن معهد بوتانتان الذي تديره الدولة في البرازيل أن لقاح CoronaVac الذي طوره المختبر الصيني الخاص Sinovac Life Science حقق مستويات الفعالية ضد الفيروس التاجي المطلوبة من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) في التجارب مع 13000 متطوع برازيلي.



البرازيل واللقاح الصينى

وقال ديماس كوفاس، مدير المعهد، في مؤتمر صحفي: "تؤكد البيانات أنه اللقاح الأكثر أمانًا في السوق، وحققنا التفوق في الفعالية المطلوب من منظمة الصحة العالمية ووكالة تنظيم الصحة البرازيلية (Anvisa)"، مضيفا إن مستوى الفعالية المطلوب من قبل منظمة الصحة العالمية أكبر من 50 %.

مصنعو اللقاح قد يطلب قريبًا الحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ

وأضاف مدير المعهد البرازيلي: "لقد وصلنا إلى مستوى الفعالية الذي يسمح لنا بطلب التسجيل للاستخدام الطارئ للقاح هنا وفي الصين"، قائلا: إنه يوم تاريخي للعلوم البرازيلية بسبب الأمل الذي يجلبه للبرازيليين".

ووقعت الدولة عقدًا مع Sinovac Life Science في يونيو لتطوير لقاح CoronaVac في معهد بوتانتان ، المورد الرئيسي للقاحات لوزارة الصحة البرازيلية وأكبر مصنع لقاح الإنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي ، وفقًا لموقع المعهد.

46 مليون جرعة بنهاية فبراير

وتتوقع السلطات تتوقع بدء التطعيم على مستوى الولاية للعاملين الأساسيين وأولئك الأكثر عرضة للخطر في 25 يناير 2021 ، بعد تسجيل CoronaVac لدى المعهد البرازيلي، ويوفر العقد 46 مليون جرعة حتى نهاية فبراير، وقد تم دمج CoronaVac رسميًا من قبل وزارة الصحة البرازيلية في حملتها الوطنية للتطعيم ضد COVID-19 لعام 2021، وكان من المقرر وصول شحنة 5.5 مليون جرعة إلى مطار كامبيناس الدولي الخميس ، ليرتفع إجمالي جرعات لقاح كورونا في البرازيل إلى 10.8 مليون.

وكانت شركة Sinovac الصينية قد أعلنت في وقات سابق نتائج المرحلة الأولى والثانية وأطلقت تجارب المرحلة الثالثة في عدد من الدول منها البرازيل، وبعدها حقق اللقاح نجاحا أيضا في المرحلة الأخيرة، ومن المقرر حصوله على استخدام طوارئ قريبًا.