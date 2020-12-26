إيطاليا: وصول أول شحنة من اللقاحات

السبت 26 ديسمبر 2020

وصلت أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العاصمة الإيطالية روما، تحت حراسة عسكرية.



وأكدت وزارة الدفاع صباح اليوم السبت أن الشاحنة التي تنقل اللقاح وصلت مساء أمس الجمعة إلى إحدى الثكنات العسكرية، التابعة لقوات الدرك الوطني الإيطالية بشمال روما.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة الشاحنة التي تقل جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك"، التي تم تسليمها من بلجيكا، والتي وصلت إلى الثكنة العسكرية، تحت حراسة سيارات تابعة لشرطة قوات الدرك الوطني الإيطالية.

وتعتزم إيطاليا البدء في التطعيم باللقاح يوم الأحد المقبل في العاصمة.