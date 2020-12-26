لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كورونا يصل الولايات الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت الجرعات الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا إلى الولايات الألمانية، السبت.

يأتي ذلك قبل يوم واحد من انطلاق حملة التطعيمات ضد المرض التي تبدأ الأحد.

وفي ولاية بافاريا، كان وزير الداخلية يواخيم هيرمان ووزيرة الصحة ميلاني هومل في استقبال الشحنة في مدينة إرلانجن صباح السبت.



وأوضحت هومل أن هذه الشحنة تمثل نصف الكمية الأولى من الجرعات المحددة للولاية والبالغ عددها 9750 جرعة.

ومن المنتظر أن تصل الكمية الباقية إلى ميونخ، عاصمة بافاريا، وسيتم توزيع الجرعات محليا على كل مراكز التطعيم الـ99 في بافاريا انطلاقا من مدينتي ميونخ وإرلانجن.

وسيتم نشر أول فريق تطعيم متنقل، الأحد، لإعطاء التطعيمات في المقام الأول داخل دور الرعاية الصحية والمسنين وكذلك المستشفيات.

ونقلت شركة تعمل في الخدمات اللوجستية شحنة من لقاحات كورونا إلى ولاية تورينجن على متن شاحنات مبردة ترافقها الشرطة، وقد وصلت الشحنة إلى مكان في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا لم يتم الإعلان عنه على وجه الدقة.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق في ولايات أخرى للتحضير لتوزيع اللقاح.

وتقوم الحكومة الاتحادية، السبت، بتوريد عشرات الآلاف من جرعات اللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية إلى 27 مقرا، ومن هناك سيتم توزيعها على مراكز التطعيم والفرق المتنقلة التي ستقوم بإعطاء أول التطعيمات الأحد.

ومن المنتظر أن يتم البدء في التطعيمات بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، بالإضافة إلى أطقم الرعاية وأطقم المستشفيات المعرضين على نحو خاص لخطر الإصابة.