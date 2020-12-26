روسيا تتيح استخدام لقاح "سبوتنيك V" للأشخاص فوق 60 عاماً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت روسيا، السبت، على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عاماً.
وقال وزير الصحة الروسي، ميخائل موراشكو إنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عاماً، مشيرًا أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بهذا اللقاح.
وأوضح أن الاختبارات السريرية أكدت سلامة وفعالية اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" للأشخاص فوق 60 عاماً.
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