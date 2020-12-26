رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في طوكيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت عاصمة اليابان، السبت، رقما قياسيا جديدا بحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت طوكيو، 949 إصابة جديدة، مقابل 884 حالة جديدة، الجمعة، والمستوى العالي السابق الذي بلغ 888، الخميس، وفقًا للبيانات التي أعلنتها حكومة العاصمة طوكيو.



وفرضت السلطات أعلى حالة تأهب في المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 14 مليون شخص، وحذرت من أن الوضع الطبي هناك يتعرض لضغوط شديد، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ودعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي السكان إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وطلبت من الحانات والمطاعم في المقاطعات المركزية غلق ابوابها الساعة 10 مساءً، في محاولة لإبطاء انتشار العدوى خلال فترة يحضر فيها الكثير من الأشخاص ما يسمى بتجمعات " بونين كاي " وهو حفل يقام في نهاية العام الميلادي.

وأكدت اليابان تسجيل أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر، الجمعة، إن 5 أشخاص دخلوا حجرا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة بين 18 و21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن رجلا شعر بالتعب بينما لم تظهر على الـ4 الآخرين أعراض.

ووصل الأشخاص الـ5 قبل أن تبدأ اليابان، الخميس، في فرض حظر مؤقت على الزوار الأجانب من بريطانيا.

وحاليا، تسمح السلطات اليابانية فقط للمواطنين اليابانيين والأجانب الحاصلين على الإقامة بدخول البلاد. ويتعين على الوافدين الدخول في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا بعد الوصول.

وأكدت اليابان، الجمعة، تسجيل 3823 إصابة جديدة، مسجلة أعلى زيادة يومية لليوم الثالث على التوالي.

وتمكنت اليابان حتى الآن من من تجنب انتشار واسع النطاق للفيروس كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات أكثر من 215000 إصابة معروفة وحوالي 3200 حالة وفاة مرتبطة بـ(كوفيد-19).