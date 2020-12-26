رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت كوريا الجنوبية، السبت، ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا مع تفاقم تفشي المرض في سجن ودور لرعاية المسنين وكنائس، مما دفع السلطات إلى مناشدة المواطنين إلغاء كل التجمعات للاحتفال بنهاية العام.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1132 إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، وهي حصيلة لا تبعد كثيراً عن العدد القياسي المسجل قبل يوم واحد وهو 1241 حالة.

وقال وزير الصحة كوون ديوك-تشول خلال اجتماع: "الفيروس ينتشر في الزمان والمكان الذي يريده".

وأضاف أن هناك من يصابون في تجمعات صغيرة بين الأصدقاء والمعارف وأن البلاد تقف "عند مفترق طرق في موجة التفشي الثالثة".

وحثت مديرة الوكالة جونج أون-كيونج على إلغاء جميع التجمعات الخاصة وإقامة الفعاليات العامة والدينية عبر الإنترنت.