انتبه.. علامتان أقل شيوعاً لسرطان البروستاتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في عدد الإصابات بسرطان البروستاتا في جميع أنحاء العالم، ما يجعله أكثر أنواع السرطان غير الجلدي شيوعاً بين الرجال.

وفيما يلي علامتان أقل شيوعا للمرض، ينبغي عدم تجاهلهما، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



التبول الليلي

يُعرف بأنه حالة تتضمن الاستيقاظ أكثر من مرة كل ليلة للذهاب إلى الحمام.

وقالت مؤسسة "Urology Care": يجب أن يتمكن الناس من النوم لمدة ست إلى ثماني ساعات أثناء الليل دون الحاجة إلى استخدام المرحاض، ومن المهم أن نتذكر أن التبول الليلي هو علامة على شيء ما يحدث في أجسادنا".

واضافت: "قد يشير هذا إلى سرطان البروستاتا، على الرغم من أنه قد يكون أيضاً علامة على تضخم البروستاتا.





ألم عند التبول

قد يحدث ألم أو حرقة أثناء التبول لأن سرطان البروستاتا يؤثر على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج العضو الذكري، والمعروف باسم الإحليل.

ويعد الألم عند التبول من أكثر أعراض chlamydia شيوعاً، وإذا كان الرجل مصابًا بـchlamydia، فقد يعاني أيضاً من إفرازات بيضاء أو عكرة أو مائية من أعلى العضو الذكري، أو حرق أو حكة في مجرى البول، أو ألم في الخصيتين.

ويُنصح بشدة بزيارة الطبيب العام في حالة حدوث أي من هذه الأعراض.