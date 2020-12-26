قتلى وجرحى في 3 انفجارات منفصلة بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت العاصمة الأفغانية كابول لـ3 انفجارات منفصلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الشرطة والمدنيين.

وقال المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز للصحفيين، إن انفجارات ثلاثة بـ"قنابل لاصقة" بشكل منفصل في كابول السبت أسفرت عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين.



وقتل الشرطيان عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول، طبقا للمتحدث، مضيفا أن مدنيا أصيب كذلك بجروح جراء الانفجار.

وأشار المتحدث ذاته إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي في غرب كابول.

ولفت إلى أن الانفجار الثالث في المدينة لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

وهزّت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.

وتبنّى تنظيم داعش الإرهابي عددا من هذه الهجمات.

واستهدف عدد متزايد من الهجمات صحفيين وسياسيين وناشطين حقوقيين مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

ومن المقرر أن تستأنف محادثات السلام التي انطلقت في 12 سبتمبر/أيلول مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.