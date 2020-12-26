سعر الدولار واليورو في المغرب اليوم السبت 26 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار واليورو، أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 لدى البنوك.

وحسب قواعد البنك المركزي المغربي، يجري تداول الدرهم المغربي مقابل سلة عملات، يشكل وزن الدولار فيها 40% ووزن اليورو 60%، في نطاق 5%، أو ما يعرف بالتعويم الجزئي للعملة.

واستقر سعر الدولار لدى البنك المركزي المغربي، اليوم السبت، عند نحو 8.53 درهم للشراء و9.91 درهم للبيع.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي في المغرب لدى البنوك، عند مستوى 10.41 درهم للشراء و12.10 درهم للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في المغرب نحو 11.57 درهم للشراء و13.45 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المغربي صباح السبت، 2.27 درهم للشراء و2.64 درهم للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي لدى البنوك الرسمية فسجل 2.32 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في المغرب، عند مستوى 27.94 درهم للشراء، و32.48 درهم للبيع.

قرض الصندوق

وتعهدت الحكومة المغربية، بسداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، فورا، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المغربي تجاوز أسوأ تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الجفاف الشديد.

وقالت وزارة المالية المغربية إنها تعتزم سداد حوالي 936 مليون دولار من قرض الصندوق بحلول 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل انتهاء فترة السماح بنحو 30 شهرا.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسمح "بتخفيف الالتزامات المالية السيادية للمغرب" وسوف تعزز "ثقة" المستثمرين في الاقتصاد المغربي.

في الوقت نفسه، يتوقع المغرب استمرار احتياطياته من النقد الأجنبي عند مستوياتها الحالية التي تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر على المدى المتوسط.

وأشارت وزارة المالية إلى الازدهار المحتمل للمغرب رغم تضرر مصادر النقد الأجنبي لديها مثل السياحة والصادرات وبخاصة إلى الأسواق الرئيسية في أوروبا، من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي.

ودفع هذا الموقف السلطات المغربية إلى طرح سندات في السوقين المحلية والأجنبية بقيمة 3 مليارات دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، بعد انكماش متوقع بمعدل 7.2% خلال العام الجاري.