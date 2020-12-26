شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز المناعة وتساعد فى الحماية فى زمن كورونا.. أهمها التونة والعنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن كلية الطب بلندن، عن بعض الأطعمة التى تساعدك للحماية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال تعزيز المناعة الداخلية، طبقا لما ورد في موقع daily mail.

وحدد التقرير عدة اطعمة ومنتجات تعمل على مقاومة الفيروس التاجي وهي الآتي:

١. التونة وهي من أهم الأطعمة التي يتناول مختلف دول العالم، كما أنها مصدر جيد لفيتامين ب 12 ، حيث يحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين .

وكشفت دراسة علمية نشرت في مجلة Food Chemistry ،أن البروتينات المشتقة من التونة تلعب دورًا في منع الإصابة بفيروس كورونا.

2.الشيكولاتة، والتي من الحلوي المفضلة للكثيرين ،خاصة بعد أن ثبت فاعلية الشيكولاته الداكنة في مواجهة الفيروس، لأنها غنية بمركب الفلافانول وهو عبارة عن مجموعة من المركبات الكيميائية الموجودة في العديد من المنتجات الغذائية المختلفة ، بما في ذلك الشاي الأخضر والعنب والشوكولاتة الداكنة والتوت الأزرق.وتبين فاعلية هذا المركب في تعزيز مناعة الجسم و تحسين الدورة الدموية في الساقين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وتحسين خفة الحركة العقلية.

3. مشروب الكفير الذي يشبه الزبادي وهو مصدر هام للبروتين والكالسيوم،وتبين فاعليته في تخفيف أعراض القولون العصبي و تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، كما أنه يملك خصائص مختلفة مضادة للفيروسات تسمح له بمكافحة عدوى فيروس كورونا.

4. الأعشاب البحرية التي تستخدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي منذ عدة قرون، كما ثبت قدرتها علي منع العدوى بالفيروس التاجي، وتخفيف شدة الأعراض لدي المصابين.