افضل طرق خسارة الوزن شتاءً برجيم الافندي اليوسفي 

قد يتم البحث عن افضل طرق تخسيس الوزن شتاءً. ويمكن الحصول على الاجابة من خلال معرفة طريقة تطبيق رجيم الافندي اليوسفي. فمن المعروف ان هذه الفاكهة الشتوية تحتوي على مكونات تساهم في حرق الدهون الزائدة وفي نحت القوام. كما ان تناولها يزود الجسم بالعديد من المكونات التي يحتاج اليها من اجل اداء وظائفه المختلفة. ولهذا من المفيد جداً تعلم طريقة تطبيق رجيم الافندي اليوسفي الذي يعد افضل طرق خسارة الوزن شتاءً.

فوائد الافندي اليوسفي

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يمكن استخدام هذه الفاكهة لتطبيق افضل طرق خسارة الوزن. كما يمكن الاستعانة بها من اجل الحصول على العديد من الفوائد.

- يساهم الافندي اليوسفي في تعديل مستوى ضغط الدم وفي الوقاية من امراض القلب ومن خطر السكتات الدماغية والاضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات وخصوصاً A وB1 وB2 وB3 وB6 إضافة الى الكثير من المغذيات ومنها البوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم ومضادات الاكسدة والالياف والماء.

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- لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. ولهذا يمكن اضافته الى اي نظام غذائي صحي يهدف الى انقاص الوزن.

- يعتبر مصدراً مهماً للألياف الغذائية التي تساهم في تعزيز الشعور بالشبع لمدة طويلة خلال النهار.

طريقة الرجيم

من اجل الاستفادة من خصائص الافندي اليوسفي للتنحيف من المهم اتباع الرجيم الذي يقوم على تناوله لمدة 3 ايام فقط. ويجب عدم تخطي هذه المدة منعاً لحدوث اي نقص في المغذيات.

اليوم الاول

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الفطور. 3 حبات متوسطة الحجم من الافندي اليوسفي أو كوب من عصيره الطبيعي الطازج، بيضتان مسلوقتان او قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم مع قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من الشاي او القهوة الخالية من السكر او من اي نوع من انواع المحليات.

الغداء. 5 حبات من فاكهة الافندي اليوسفي، طبق من السلطة الصحية التي تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، طبق من الخضار المتنوعة المشوية او المطهوة على البخار، كوب من الشاي او القهوة او من خلاصة نباتية طبيعية من دون سكر.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم الاحمر او من لحم الدجاج او السمك المشوي من دون دهون، طبق من السلطة، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر علماً انه يمكن اضافة القليل من العسل.

اليوم الثاني

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الفطور. 4 حبات من الافندي اليوسفي، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من الشاي او القهوة او من خلاصة نباتية طبيعية من دون سكر.

الغداء. 4 ثمار افندي يوسفي، قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم، طبق شوربة من دون دهون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من السلطة مع القليل من صلصة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

اليوم الثالث





فطور. 5 حبات من الافندي اليوسفي، قبضة من المكسرات النيئة مع البذور مثل الشوفان، كوب من الزبادي قليل الدسم من دون سكر.

الغداء. 3 حبات من فاكهة الافندي اليوسفي، كوب من شوربة الخضار الخالية من اي مواد دهنية، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار من دون ملح.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي او المسلوق من دون ملح، طبق من شوربة خالية من الدسم. وهكذا يكتمل برنامج رجيم الافندي اليوسفي الذي يعتبر من افضل طرق خسارة الوزن شتاء في مدة قصيرة. وبعد الانتهاء منه يجب تناول الاطعمة الصحية وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام.