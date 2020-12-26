دراسة: الزنجبيل ينقص الوزن دون آثار جانبية

السبت 26 ديسمبر 2020

كشفت دراسة حديثة قدرة الزنجبيل على إنقاص وزن الجسم الزائد دون آثار جانبية.



ونشر موقع "سبوتنيك" الإخباري تفاصيل تقرير طبي نقلاً عن موقع "هيلث لاين" الطبي يفيد بأن الزنجبيل يعد من الأعشاب التي تساعد على تقليل الالتهاب، وتحسين عملية الهضم، وتقليل الشهية، وهو الأمر الذي يفيد في فقدان الوزن.

وذكرت دراسات أن الزنجبيل يسهم في الوصول إلى وزن الجسم المثالي مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

ويحتوي الزنجبيل على مركبات "جينغيرولس" و"شوغولس"، التي تعمل على تحفيز العديد من الأنشطة البيولوجية في الجسم.

وقال الباحثون إن خصائص الزنجبيل لا تُنقص الوزن بشكل مباشر، إنما تساعد في الوقاية من تلف القلب والأوعية الدموية والآثار الجانبية الناتجة عن السمنة.