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دراسة: سيجارة واحدة تكفي للإدمان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 26 ديسمبر 2020

قالت دراسة إنه حتى الأشخاص الذين يدخنون نصف سيجارة في اليوم ويعتبرون أنفسهم مدخنين عاديين، يمكن أن يكونوا مدمنين على النيكوتين ويحتاجون إلى العلاج.

 

ودرس الخبراء الأمريكيون أكثر من 6700 مدخن تم تقييم إدمانهم، ووجدوا أن ثلثي أولئك الذين يدخنون سيجارة إلى 4 في اليوم كانوا مدمنين.

 

وخلصوا إلى أهمية التقييم الصحيح لخطر الإدمان لدى جميع المدخنين - ومن بينهم من لديهم التدخين عادة عادية. وقال معد الورقة البحثية، جوناثان فولدز، من جامعة ولاية بنسلفانيا: «إن الدراسة وجدت أن 35 % ممن يدخنون ما بين سيجارة وأربع سجائر يوميا، مدمنون».

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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