شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح هندى محتمل لكورونا يثبت أمانه وفعاليته في التجارب الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الأدوية Zydus Cadila الهندية أن لقاحها ضد فيروس كورونا ، 'ZyCoV-D' ، ثبت أنه آمن ومُستجِب للمناعة في المرحلة الأولى / الثانية من التجارب السريرية ، وتسعى الشركة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لبدء المرحلة الثالثه والنهائية.

حيث كشف تقرير لصحيفة time noe news تم العثور على لقاح DNA البلازميد الخاص بالشركة للوقاية من فيروس كورونا ، ZyCoV-D ، آمنًا وجيد التحمل ومحفزًا للمناعة في المرحلة الأولى / الثانية من التجارب السريرية، وتخطط الشركة الآن لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في حوالي 30الف المتطوعين عند الحصول على الموافقات اللازمة.

أُجريت دراسة المرحلة الثانية من اللقاح ، ZyCoV-D ، على أكثر من 1000 متطوع بالغ سليم كجزء من المرحلة التكيفية الأولى والثانية لتصعيد الجرعة ، ودراسة متعددة المراكز وعشوائية ومزدوجة التعمية بالغفل. وأضاف أن اللقاح وجد أنه آمن ومناعة، تمت مراجعة التجربة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل وتم تقديم التقارير إلى المنظمة المركزية للتحكم في معايير الأدوية (CDSCO) بانتظام لتحديث نتائج السلام. .

فيما يتعلق بالتطوير ، قال رئيس مجلس إدارة Zydus Group Pankaj R Patel أنه بعد إثبات السلامة في المرحلة الأولى من التجارب السريرية ، أكمل ZyCoV-D الآن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ووجد أن اللقاح آمن ومُستجِب للمناعة، وأضاف: "نحن متفائلون بنتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة أيضًا ، وأننا سنكون قادرين على بدء إنتاج اللقاح الجديد عند اكتماله بنجاح".

مع ZyCoV-D ، أنشأت الشركة منصة لقاح الحمض النووي في البلاد ومن المعروف أيضًا أن النظام الأساسي يُظهر تحسنًا كبيرًا في استقرار اللقاح ، مما يتطلب متطلبات سلسلة تبريد أقل، قالت Zydus Cadila إن هذا يجعل اللقاح مثاليًا للوصول إليه في المناطق النائية من البلاد وأضافت أن المنصة يمكن استخدامها بسرعة لتعديل اللقاح في غضون أسبوعين في حالة تحور الفيروس لضمان استمرار اللقاح في الحماية.