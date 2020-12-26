شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن تأثير السلالة الجديد لكورونا على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علماء من أن سلالة متحولة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة في المملكة المتحدة والعديد من أنحاء العالم يمكن أن تصيب الأطفال بسهولة أكبر.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، دفع ظهور متغير كورونا المتحور ، والذي يقول العلماء إنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70٪ من السلالات السابقة في المملكة المتحدة، بعض الدول إلى إغلاق حدودها مع بريطانيا ودفع مناطق واسعة من البلاد إلى قيود صارمة فترة العام الجديد.

س : مخاطر السلالة الجديدة على الأطفال

وجدت سلالات سابقة من فيروس كورونا أنه من الصعب إصابة الأطفال أكثر من البالغين، مع أحد التفسيرات هو أن الأطفال لديهم عدد أقل من المداخل تسمى مستقبلات ACE2 التي يستخدمها الفيروس لدخول خلايا جسم الإنسان.

وقالت البروفيسور ويندي باركلي ، إمبريال كوليدج لندن ، إن الطفرات في الفيروس تجعل من السهل اختراق هذه المداخل، موضحة: "لذلك فإن الأطفال معرضون بنفس القدر ، ربما ، للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين ، وبالتالي نظرًا لأنماط الاختلاط بينهم ، من المتوقع أن ترى المزيد من الأطفال يصابون".

لا يعتقد الخبراء أن السلالة الجديدة قد تمثل أي تهديد أكبر لصحة الأطفال ، وقد قال العالم الذي يقف وراء أول لقاح معتمد في العالم ضد كورونا إن لقاحات Pfizer / BioNTech ستعمل ضد هذه السلالة ، على الرغم من استمرار إجراء مزيد من التحقيقات.

س : ماذا تعرف على سلالة كورونا الجديدة حتى الآن؟

سلالة الفيروس التاجي المتحور التي تنتشر في المملكة المتحدة، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 56٪ من السلالات الأخرى ، وفقًا لدراسة أجراها مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

تم التعرف على المتغير في المراقبة الجينية بواسطة Genomics UK (COG-UK)، وهو اتحاد يقوم بتحليل بيانات تسلسل الجينوم من المملكة المتحدة، وهو أكبر مساهم في قاعدة بيانات فيروس كورونا العالمية.

يشير التحليل الأولي إلى أن الطفرة الجديدة، أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات المتداولة سابقًا.

س : ما هي أعراض متغير فيروس كورونا الجديد؟

إلى جانب الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا لـ COVID-19 مثل الحمى والسعال الجاف وفقدان حاسة الشم والتذوق ، ارتبطت 7 أعراض أخرى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا. فيما يلي العلامات التي يجب أن تنتبه لها.

- الإعياء

- فقدان الشهية

- الصداع

- إسهال

- تشوش ذهني

- آلام العضلات