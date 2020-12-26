كورونا حول العالم.. قفزة بالإصابات والسلالة الجديدة تهاجم فرنسا واليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1,757,703 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 80.209.560 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 56.473.802 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة بفرنسا

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية، السبت، تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب مواطن فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.

وأضافت أنّه عاد من لندن في 19 ديسمبر/كانون الأول ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 تسجّل في فرنسا.

وتتميّز الطفرة البريطانية من "كوفيد-19" بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.





14455 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 14455 حالة ليصل إلى مليون و627103 حالات في المجمل.

وذكر المعهد أنه سجل 240 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29422.





22967 إصابة جديدة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 22967 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و448560، ويبلغ مجمل الوفيات 190488.





9679 إصابة جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، إنها سجلت 9679 إصابة جديدة بفيروس كورونا و665 وفاة، انخفاضاً من 12485 إصابة و861 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و372243 حالة والوفيات إلى 121837.





20 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، ارتفاعاً من 14 في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في الصين إلى 86933، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





1133 إصابة جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في وقت مبكر من صباح السبت أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، فضلاً عن 49 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا حتى مساء الجمعة إلى 130126، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7309 وفيات.

وأعلنت الوزارة عن خروج 511 متعافياً من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 108985 حالة.





5 إصابات بسلالة كورونا الجديدة باليابان

أكدت اليابان تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر، الجمعة، إن 5 أشخاص دخلوا حجرا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة بين 18 و21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أن رجلا شعر بالتعب بينما لم تظهر على الـ4 الآخرين أعراض.

ووصل الأشخاص الـ5 قبل أن تبدأ اليابان، الخميس، في فرض حظر مؤقت على الزوار الأجانب من بريطانيا.

وحاليا، تسمح السلطات اليابانية فقط للمواطنين اليابانيين والأجانب الحاصلين على الإقامة بدخول البلاد، ويتعين على الوافدين الدخول في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا بعد الوصول.

وأكدت اليابان، الجمعة، تسجيل 3823 إصابة جديدة، مسجلة أعلى زيادة يومية لليوم الثالث على التوالي.

وتمكنت اليابان حتى الآن من من تجنب انتشار واسع النطاق للفيروس كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات أكثر من 215000 إصابة معروفة وحوالي 3200 حالة وفاة مرتبطة بـ(كوفيد-19).



