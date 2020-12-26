شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: تساقط الشعر أحد أعراض الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر من كلية الطب بجامعة إنديانا الأمريكية، عن تأثير فيروس كورونا على أعضاء الجسم المختلفة، والتي تترواح مابين مضاعفات بسيطة الى مضاعفات خطيرة، حيث لم تقتصر أعراض الفيروس التاجى عند التهابات الحلق ومشاكل الجهاز الهضمى، بل تبين أن تساقط الشعر يعد من أحد أعراض الإصابة بالفيروس، طبقا لما ورد في موقع timesofindia.

وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن تساقط الشعر قد يكون منتشرًا ومشكلة شائعة يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم لأسباب مختلفة، حيث أشارت النتائج الأخيرة إلى أنه يمكن أن يكون أحد أعراض فيروس كورونا، خاصة للمصابين الذين يعانون من الإصابة لفترات طويلة، والذى كشف أن تساقط الشعر كان من بين أحد25 عرضًا يعاني منها أولئك الذين تم تشخيصهم بالعدوى الشديدة.

وأجريت الدراسة على مجموعة من المشاركات المصابات بالفيروس التاجى، حيث تبين أن تساقط الشعر كان من أحد العلامات التي تدل على الإصابة بالفيروس، وارجعت الدراسة إلى إصابة مرضى كورونا بالتوتر والقلق الذى ينتج عنه تساقط الشعر المؤقت ، حيث يطلق على تلك الحالة "تساقط الشعر الكربي" ، ويحدث عندما يتعرض جسمك للكثير من الإجهاد ، على شكل صدمة أو مرض.

وأكدت الدراسة أن احتمالية تساقط الشعر ارتفعت لدى مصابى فيروس كورونا، حيث تبين انتشار الصلع بين الرجال المصابين، بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.