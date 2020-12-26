شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأسنان الصفراء تحرجك؟.. تعرف على أسبابها وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة الأسنان مهمة لدرء أمراض الفم وظاهرة تحول الأسنان إلى اللون الأصفر منتشرة على نطاق واسع، وتعتبر الأسنان عاملاً مساهماً في المظهر الجمالي لوجه الشخص، علاوة على ذلك يجد الناس اصفرار الأسنان غير جذاب ومحرج، ولاصفرار الأسنان أسباب مختلفة، العمر والجينات هما عاملان رئيسيان يساهمان في هذه المشكلة، وقد تشمل بعض الأسباب الأخرى جفاف الفم المزمن والتدخين واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات البسيطة والسكر وصدمات الفم والآثار الجانبية للأدوية وسوء نظافة الفم، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

5 علاجات لمنع اصفرار الأسنان

الإقلاع عن التدخين: الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة لتطور الأسنان الصفراء من أولئك الذين لا يدخنون، وذلك لأن التدخين يمكن أن يؤدي إلى تكوين طبقة البلاك التي يمكن أن تساعد البكتيريا على الالتصاق بالأسنان واللثة. لن يساعدك الإقلاع عن التدخين في الحصول على نظافة فموية أفضل فحسب، بل سيساعدك أيضًا في الحفاظ على نمط حياة أكثر صحة.

تنظيف أسنانك: ينصح دائمًا بغسل أسنانك كثيرًا وبشكل صحيح تأكد من عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية لأنها قد تؤدي إلى التآكل. الطريقة الصحيحة لتنظيف أسنانك هي تفريش الأسنان مرتين في اليوم، التنظيف بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل، الوصول إلى الشقوق والشقوق أثناء التنظيف بالفرشاة.

تطبيق قشور الفاكهة: هناك قشور من الفاكهة مثل الموز والبرتقال والليمون يمكنك فركها على أسنانك لجعلها أكثر بياضاً ثبت أن هذا مفيد بسبب وجود حامض الستريك يمكنك تطبيق هذا قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة وتركه لمدة دقيقتين.

بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز: يمكن أن يساعدك وضع بيروكسيد الهيدروجين ومعجون صودا الخبز على أسنانك في التخلص من البقع والبكتيريا في فمك هذا أيضا يمنع البلاك كل ما عليك فعله هو مزج ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين وملعقة كبيرة من صودا الخبز ، ضعيها على أسنانك وشطفها جيدًا بعد دقيقتين.

الفحم النشط: يمكن أن يساعدك ذلك على إزالة البقع والأصباغ من أسنانك علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد هذا أيضًا فمك على التخلص من السموم والبكتيريا يمكنك العثور على الفحم المنشط في بعض أنواع معجون الأسنان. يمكنك أيضًا تنظيف أسنانك بالفحم المنشط تأكد من عدم استخدام الفرشاة بقوة.